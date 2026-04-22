Çorum'un Alaca ilçesinde bir ton 140 kilogram ağırlığında olan "Fırtına" isimli kurbanlık danayı gören nasıl beslendiğini soruyor. Pazarın gözdesi olan ve 600 bin lira istenen dana, pazarlık sonucunda 575 bin liraya satıldı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık hayvan pazarlıkları başladı. Çorum'da ise kilogramları bir tonu aşan kurbanlıklar sosyal medyada ilgi görüyor.

575 BİN TL'YE SATILDI

Alaca ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Alper Çağlar ve oğlu Süleyman Çağlar'ın yaklaşık 1 yıldır özenle beslediği "Fırtına" isimli dana da bin 140 kilogram ağırlığa ulaştı. Doğal yemle beslenen dana, Kurban Bayramı'na bir ay kala yeni sahibini buldu. 600 bin TL'ye satılmak istenen kurbanlık dana, 575 bin liraya satıldı.

"HER GÖREN NASIL BESLEDİĞİMİZİ SORUYOR"

'Fırtına' isimli danayı yaklaşık 1 yıldır özenle beslediklerini söyleyen Süleyman Çağlar, "Alaca ilçesinde yarım asırdır tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayız. Şu an yanımızda bir ton 140 kilogram ağırlığındaki 'Fırtına' isimli danamız bulunuyor. Danamızı her gören nasıl beslediğimizi soruyor. Biz danamızı 1 yıl özenle bakarak besledik." diye konuştu.

