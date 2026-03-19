Hakkari'de sert geçen kış ve bol yağış nedeniyle kurumuş olan pınarlar tekrar harekete geçti. Derecik ile Şemdinli ilçeleri arasındaki ana yolun tam ortasında su pınarı ortaya çıkarken, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bölgede bu yıl etkili olan sert kış şartları ve bol yağışlar, yıllardır kurumuş olan su kaynaklarını tekrar hareketlendirdi. Özellikle kırsal alanlarda birçok pınarın yeniden canlandığı görülürken, bu kez şaşırtan görüntü ana yol üzerinde yaşandı.

Hakkari'de şaşırtan görüntü! Asfaltın ortasından su pınarı fışkırdı

ASFALTTAN SU ÇIKTI

Asfalt zeminin ortasından çıkan su kısa sürede çevreye yayılırken, sürücüler de durumu fark ederek dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar, uzun yıllardır bu kadar yoğun bir su çıkışına şahit olmadıklarını belirterek, doğanın adeta yeniden hayat bulduğunu söyledi. Uzmanlar ise bu tür durumların yer altı su seviyesinin yükselmesiyle ilgili olduğunu ve yoğun yağışların ardından bu tür doğal kaynakların yüzeye çıkabileceğini dile getiriyor.

