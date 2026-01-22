Hatay, Yayladağı Bozlu Mahallesi’nde 59 yaşındaki Emel Duman, ninesinden öğrendiği ipek böcekçiliğini devam ettirerek gelecek nesillere taşıyor.

Türkiye’nin yerel ırklarından olan ‘Hatay sarısı’ ipek böceğini 7 yıl arayan ve en sonunda yaşlı bir adamdan temin edip üreten Duman, Hatay Valiliğinin de girişimleriyle coğrafi işaret aldı. Üretime devam ederken ülkemizi sarsan 6 Şubat depreminde yumurtaların yüzde 95’ini kaybedince, kalan birkaç ipek böceğini çoğaltıp ‘Hatay sarısı’nı yine üretmeye devam ederek neslinin kaybolmasını engelledi. Ardından, çeşitli kumaşlar ve aksesuar ürünler üretip hayalini gerçekleştirdi.

Duman, “Dünyadaki ipek böceği üretiminin yüzde 97’si beyaz koza, yüzde 3’ü sarı koza ve o sarı kozaların hepsi endemik türlerdir” şeklinde konuştu. “Hatay sarısı Türkiye’nin tescilli üç yerel ırkından biri durumunda. Bu kumaşın en önemli özelliği kendi renginin orijinal, kalitesinin üst seviyede olmasıdır” diyen Duman, “Hatay sarısı’nın fiyatı da, bu yüzden diğer ipek ürünlerinden yüksek” açıklamasında bulundu.

‘Hatay sarısı’ ipek böceğini yaşatan kadın

Emel Duman yörede şal ve ipek kumaşlarıyla tanınıyor. 20 Ocak’taki Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülüne layık görülmüştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası