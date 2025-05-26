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Havalandırmaya biber gazı sıkıp kaçtı! Pazar yerinde ortalık karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Bayrampaşa'da bir pazar yerinde adeta kaos yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kapalı pazar alanın havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı.

İstanbul Bayrampaşa'da pazar yerini karıştıran bir olay yaşandı.

Havalandırmaya biber gazı sıkıp kaçtı! Pazar yerinde ortalık karıştı - 1. Resim

BİBER GAZI SIKIP KAÇTI

Olay, akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi İSPARK Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kapalı pazar alanın havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı.

Sıkılan gaz kısa sürede tüm pazar alanına yayıldı. Gazdan etkilenen esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

Havalandırmaya biber gazı sıkıp kaçtı! Pazar yerinde ortalık karıştı - 2. Resim

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİĞE KAPILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada gazın havalandırmadan yayıldığı tespit edildi. Gazın etkisini kaybetmesiyle vatandaşlar ve esnaf tekrar pazar alanına dönerken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için başlattı.

Konu ile ilgili konuşan pazar esnafı Adem Arıcı, "Pazar esnafıyız. Çalışırken alt otoparktan biber gazı atıldığını söylediler. Bildiğimiz kadarıyla pazarda biber gazı yayıldı. Bütün esnaf, halk kendini dışarı attı. Gözlerimiz yaşarmaya başladı. Nedenini bilmiyorum. Olay sonrası ambulans ve polis ekipleri geldi. Şu anda koku az da olsa devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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