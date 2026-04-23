Mersin'de adrenalin tutkunları için bulunmaz bir fırsat sunuldu. 220 metre yüksekliği bulunan Kayacı Vadisi'nin üzerinden halatla atlama (Rope jumping) düzeneği kuruldu. Kayalıkların üzerinden aşağı atlayanlar, hayatının en uzun 5 saniyesini yaşıyor. İşte korku ve heyecan dolu o anları yaşayanların anlattıkları...

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kayacı Vadisi yıllar sonra alınan gerekli izinlerin ardından adrenalin sevenleri ağırladı. Vadinin tepesine çıkan adrenalin sevenler profesyonel ekip rehberliğinde kendilerini 220 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Her gün bir çok kişinin katıldığı halatla atlama anları ise izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. İlk defa halatla atlama yapanlardan bazıları ise korkuyu da yaşadı.

"HEYECAN HİÇ BİTMEDİ"

Ankara'dan Mersin'e atlayış için gelen Kerem Can Özcan, "Sadece Mersin atlayışı için geldim, döneceğim hemen. 15 veya 16'ıncı atlayışım oluyor. Her zamanki gibi heyecan hiç bitmedi. Aynı duyguları tekrar yaşayacağım. İstediğiniz kadar atlayın hiç fark etmiyor. Aynı heyecanı tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Ankara'da atladım, Erzurum'da atladım. Yani şu an en çok sevdiğim lokasyon da Mersin diyebilirim" diye konuştu.

Hayatın en uzun 5 saniyesi! Mersin'de 220 metreden aşağı atladılar

"BU HEYECANI TADINCA VAZGEÇEMİYORSUNUZ"

Kayseri'den gelen Esra Kılıç ise,"Bu ilk atlayışım olacak. Biraz heyecanlıyım ama bu heyecanı yaşamak için geliyoruz zaten.Adrenalini seviyorum açıkçası. Sürekli takip ediyordum ama işler yüzünden gelemiyordum bir türlü. Daha önce İzmir'e gittim Efes'e, uçaktan atlamak için. Orada atladık, daha sonra bu heyecanı bir kez tadınca ne yazık ki vazgeçemiyorsunuz. Şimdi buraya geldik "ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ GÜZELLİKLERİ GÖRÜNCE GİTMEMİŞLER"

Rope jumping ekibinden Hanife Vakhtine ise, "Biz burada rope jumping yani halatla atlama yapıyoruz. Halatla atlama yüksek nesnelerden, yüksek yapılardan mühendislik hesaplamaları, fizik kuralları ve rope jumping eğitimi sayesinde güvenli bir şekilde serbest düşüş yapılma sporudur. Ekibimiz aslında Rus bir ekip, Rusya'dan geldiler buraya. 2012 yılından beri rope jumping yapıyorlar zaten. 2018 yılında ilk defa Türkiye'ye gelmişler. Türkiye'deki bu güzellikleri gördükten sonra da gitmemişler ve burada bu sporu yaymaya çalışmışlar" dedi.

"ARTVİN'DE 250 METREDEN ATLAYIŞLARIMIZ OLACAK"

2020 yılında Mersin'de atlayış yaptıklarını aktaran Vakhtine, "Daha sonra başka illerde de yine böyle yüksek nesneler aramaya başladık. Şu an Ankara'da 70, Mersin'de 220 , Erzurum'da 250 metreden atlıyoruz. Artvin'de yakında Deriner Barajı'nda yine 250 metreden atlayışlarımız olacak. Niğde Aladağlar'da 200 metre bir rope swing deneyimimiz oldu, bir de 150 metre yine bir kayalıktan deneyimimiz oldu" şeklinde konuştu.

"MERSİN EN DİKKAT ÇEKEN LOKASYON"

Mersin insanların çok dikkatini çektiği, çok özlediği bir yer olduğuna dikkat çeken Vakhtine, "Konum olarak, lokasyon olarak böyle hem deniz kenarında olması hem yazlık bir kasabada olması çok ilgi çekiyor. İnsanlar sürekli bize Mersin'i soruyorlardı. Deniz kenarında bir yer olsun hem biz atlayışa gelelim hem tatilimizi yaparız diye. Biz çok uğraştık, çok emek verdik buraya. Sonunda izinlerimizi aldık, güvenlik belgelerimizi aldık. Juggabs sertifikalarımız var ekip olarak hepimizin. Türkiye'de bu işi güvenli yapan tek rope jumping ekibiyiz. Sertifikalarımızı aldık, gerekli izinleri aldık ve artık 2026 itibarıyla burada güvenli atlayışlara başlamış bulunmaktayız" diyerek sözlerini tamamladı.

