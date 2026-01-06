Gümüşhane’de yaşayan üç çocuk annesi Sibel Bal (45), iş hayatı, üniversite öğrenciliği ve ev hanımlığını aynı anda yürütüyor.

İki yıllık üniversite mezunu olmasına rağmen, üniversiteye teşvik etmek amacıyla kızıyla birlikte sınavlara giren Bal, Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünü kazandı.

İkinci sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdüren Bal, aynı üniversitede sürekli işçi kadrosunda çalışıyor. Bal, mesai sonrasında da evindeki sorumluluklarını yerine getiriyor.

Sınıf arkadaşları tarafından “Sibel abla” olarak çağrılan ve çok sevilen Bal, “Okul ortamını çok seviyorum. Onlar benim çocuklarımın yaşındalar. Hepsi benim çocuklarım. Hem iş hem ev hem okul. Yoğun tempoda çalışıyorum” dedi. Öğrenciler de Sibel Bal’ın çalışkanlığıyla kendilerine örnek olduğunu ifade ettiler.

