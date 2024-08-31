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Her yerde aranıyordu! 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Her yerde aranıyordu! 90 yaşındaki Şerif Dayan&#039;ın cansız bedeni bulundu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da 28 Ağustos sabahından bu yana haber alınamayan 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın cansız bedeni bulundu.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 28 Ağustos sabahı saat 05.00 sularında evden ayrılan Şerif Dayan'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayıp olan Dayan’ı bulmak amacıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Her yerde aranıyordu! 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın cansız bedeni bulundu - 1. Resim

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ekipler, Dalaman ilçesi ve çevresinde detaylı aramalar yaparak yaşlı adamı bulmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun çabalarıyla bu sabah saat 07.30 sularında Dayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaşlı adamın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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