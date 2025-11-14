UKOME kararıyla 57’si Avrupa, 27’si Anadolu yakasında olmak üzere 84 yolun hız sınırı oy birliğiyle yeniden belirlendi. Toplam 1.105 levha yerinde uygulanacak, 14 bin 655 levha ise sökülerek yenilenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 84 noktada hız limitlerinin güncellenmesi teklifi kabul edildi. İstanbul geneli trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi ve çeşitli yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesinin yer aldığı teklifte, 84 noktada hız limitinin güncellenmesi önerisi sunuldu.

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, “Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası’nda 57 noktada, Anadolu Yakası’nda da 27 noktada olmak üzere toplam 84 güzergâhta hızlar yeniden belirlendi.

LEVHALAR DEĞİŞECEK

Toplam 1.105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. İstanbul genelinde büyük bir çalışma. Takvime göre 31 Aralık 2025’e kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor” dedi

Beşiktaş Barbaros Bulvarı - 70 km

Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt tünelleri - 90 km

Basın Ekspres Yolu - 110 km

Mahmutbey Caddesi - 90 km

Sahil Florya Kavşağı-Çatladıkapı - 90 km

Kennedy Caddesi - 70 km

Büyükçekmece TÜYAP- Altunizade kavşak - 90 km

Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu - 90 km

Harem- Tuzla - 90 km

Söğütlüçeşme-Uzunçayır - 90 km

Bolluca-İhsaniye yolu, Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt Tüneli - 90 km

Kağıthane Anadolu Caddesi - 70 km

Arnavutköy-Habipler, Hâl Otogar, Haramidere bağlantı yolu - 90 km

SEVDA KILIÇ

