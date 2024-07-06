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Hızını alamayan motosiklet taksiye arkadan çarptı! 2 yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trafik Kazası, Motosiklet, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de hızını alamayan motosiklet, önünde seyreden taksiye arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

İstanbul Kadıköy D100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde saat 05.05 sularında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre; Onur Özcan yönetiminde olan ve hızlı seyreden motosiklet, Murat Kara idaresindeki taksiye arkadan çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TAKSİDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Taksi sürücüsünde ve yolcusunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmazken, takside maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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