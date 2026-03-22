İHH İnsani Yardım Vakfı, “Ramazan Kardeşliğe Çağrı” çalışmaları kapsamında 66 ülkede 3,3 milyondan fazla kişiye ulaşarak milyonlarca ihtiyaç sahibine gıda, zekât ve bayramlık desteği sağladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ramazan çalışmaları kapsamında dünya genelinde toplam 3 milyon 308 bin 146 kişiye ulaşıldı.

“Ramazan Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla 66 ülkede faaliyette bulunan İHH, bu yıl Gazze, Sudan ve Suriye dâhil yurt dışında toplamda 1 milyon 609 bin 499 iftarlık ve sahurluk dağıttı. Ramazanda, yurt dışında 170 bin 254 kumanya, yurt içinde ise 125 bin 275 kumanya kartı ve gıda kolisi verildi. Yurt içi ve yurt dışında toplam 295 bin 529 kumanya ve gıda kartı dağıtımında bulunan vakıf, bu çalışmalarıyla 1 milyon 452 bin 707 kişiye ulaştı.

İHH, yurt dışında 17 bin 332, yurt içinde ise 41 bin 599 aileye zekat, fitre ve fidye dağıttı. Bu çalışmalardan toplamda 294 bin 655 kişi faydalandı. Vakıf, bu yılki ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde toplam 888 bin 465 kişiye yardım ulaştırdı. Türkiye genelinde 125 bin 275 kumanya kartı ve gıda kolisi dağıtan İHH, 626 bin 375 kişinin temel gıda ihtiyacını karşıladı.

Sosyal yardımlar ve dayanışma projeleri kapsamında ise 41 bin 599 aileye zekat, fitre ve fidye ulaştırıldı, 207 bin 995 kişinin yardımlardan istifade etmesi sağlandı. Bayram sevincini çocuklarla paylaşmayı hedefleyen vakıf, Türkiye genelinde 54 bin 95 bayramlığı çocuklara hediye etti.

