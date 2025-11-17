İhlas Vakfının Somali kolu İhlas Welfare Foundation, Mogadişu’da açtığı İslami İlimler Akademisiyle bölgedeki gençlere hem dinî hem ilmî eğitim imkânı sunuyor.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da temeli 2023‘te atılan İslami İlimler Akademisi dualarla hizmete girdi. İhlas Vakfının Somali’deki partner kuruluşu İhlas Welfare Foundation koordinatörlüğünde hayırseverlerin bağışları ile yaptırdığı İslami İlimler Akademisi, 600 metrekare alanda inşa edildi.

İslami İlimler Akademisinde bu sene 80 talebe eğitim görecek. Talebeler yatılı olarak kalacaklar. Türkiye’deki İmam Hatip Lisesi tarzında fen bilimleri ve dinî bilgiler birlikte öğretilecek. Önümüzdeki seneler öğrenci sayısı 300’e çıkacak.

Sekiz derslikli akademide yatakhaneler, mutfak, tuvaletler, abdesthaneler ve konferans salonu mevcut. Akademide talebelerin rahatı için her şey düşünüldü.

Müfredat İhlas Vakfı Welfare Foundation ve İhlas Vakfı tarafından belirlendi. İhlas Welfare Foundation Başkanı Abdülkadir Ali İbrahim’in verdiği bilgilere göre, akademide talebeler akaid kitabı olarak El İman vel İslam kitabını, fıkıh kitabı olarak da El Fıkhı Mezahibil Erbea 1. cildini okuyacak, Emali Kasidesini de ezberleyecekler.

Akademiden mezun olan öğrencilerin bazılarının Türkiye’de üniversitede okuması temin edilecek. Mezun olan öğrenciler Somali’de muhtelif meslek dallarında çalışacak, okullarda muallim olarak görev alacak, imamlık yapacaklar.

SEVDA KILIÇ

