İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir çakmak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.

