İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bahçelievler’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir İETT otobüsü, park halindeki kamyona çarptı. Otobüsün boş olduğu kazada can kaybı yaşanmazken, trafikte kısa süreli aksamalar meydana geldi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde kazaları da beraberinde getirdi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak park halindeki kamyona çarptı.

İstanbul'da kaza! Karda kayan İETT otobüsü kamyona çarptı

Otobüsün boş olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Otobüs yol kenarına çekildi. İETT otobüsünde hasar oluşurken, kaza yapan araç havadan görüntülendi.

İstanbul'da kaza! Karda kayan İETT otobüsü kamyona çarptı

BÖLGEDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kent beyaza bürürken, Bahçelievler'de de lapa lapa kar yağdı. Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlarda toplu taşımayı kullanmak için yollara düşerken, E-5'te trafiğin aktığı görüldü. Kar yağışı altındaki bölge havadan görüntülendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası