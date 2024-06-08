İstanbul'da metruk bina kısmen çöktü, faciadan dönüldü

Bir çökme haberi de Mardin'den! Anne ve bebeği yaralandı

Bir çökme haberi de Mardin'den! Anne ve bebeği yaralandı

Fatih’te 2 katlı tarihi metruk bina kısmen çöktü. Çökme sırasında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'un Fatih ilçesi Derviş Ali Mahallesinde bulunan 2 katlı tarihi metruk bir binada saat 04.00 sıralarında çökme meydana geldi.

OLASI FACİADAN DÖNÜLDÜ

İddiaya göre; belediye ekiplerinin önceden önlem aldığı metruk bir binanın çatı ve orta katının duvarında kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton ve tahta parçaları sokağa düşerken bina çevresinde gece saatlerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa şerit çekerken, sağlık ekipleri herhangi bir yaralananın olmadığını tespit etti. Çökmeyle ilgili araştırma devam ediyor.

"ŞU ANDA TARİHİ ESER YIKILMIŞ DURUMDA"

Yıkılan tarihi metruk binanın yakınında oturan Abdullah Ceylan Özbek, "Bina sahibinin kendisini bulduk. Bina sahibi anıtlar kurumundan Fatih Belediyesine müracaatta bulundu. Fakat burayı yıkmadılar. Saat dört civarlarında kendiliğinden inmiş bina ama şükür kaza bela yok, zarar ziyan yok. Şu anda tarihi eser yıkılmış durumda. Ölü yaralı yok şükür. Yani bizim tek tercihimizde oydu, ölü yaralı olmasın, herhangi bir can kaybımız olmasın. Şu anda evdeydik enkaz indikten sonra öğrendik" diye konuştu.