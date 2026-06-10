İstanbul’dan Bayburt’un Yedigözeler köyüne yerleşerek tarhun üretimine başlayan Feryal Haşlak, atıl arazileri değerlendirip kadın emeğiyle kurduğu üretim modelini ihracata taşıdı. Son 4 yıldır yurt dışına da gönderilen coğrafi işaretli Bayburt tarhununun kilosunun perakendede 2 bin liraya kadar çıktığını belirten Haşlak, tarladan paketlemeye uzanan süreçte köy ekonomisine değer kattıklarını söyledi.

KİLOSU 2 BİN LİRA

Daha sonra atıl durumdaki yaklaşık 20 dönümlük arazilerini değerlendirmek istediğini belirten Haşlak, köydeki akraba ve komşularından çiftçilik konusunda bilgi aldığını dile getirdi.

Haşlak, Bayburt'ta kadınlar tarafından yetiştirilen tarhunun üretimine yöneldiğini belirterek, "Ben sadece bu ürünün sesi olmaya çalıştım. Üretimden işlemeye, tarladan paketlemeye kadar her aşamada kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz ve onların emeğini görünür kılıyoruz. Güzel işler yaptık. Son 4 senedir tarhunun ihracatını yapıyoruz. Köylerimizdeki ve komşu köylerdeki üreticilerle birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin köylerindeki boş arazileri değerlendirmesi için örnek olmaya çalışıyorum. Köyünde üretim yapmak isteyen kadınlara da 'gidip başkasının yanında çalışmak yerine kendi üretiminizi yapın' diyorum." ifadesini kullandı.

Haşlak, tarhunun yüksek getirili bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Dönüm başına yılda ortalama 150-200 kilogram kuru ürün alıyoruz. Kilogramını geçen yıl 500-550 liradan toptan sattık, perakendede 1000 ila 2 bin lirayı buluyor. Yılda 3 hasat alınabiliyor" diye konuştu.

