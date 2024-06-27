İzinsiz böcek topladı, rekor ceza yedi! Hayatının şokunu yaşayan adamın kimliği şaşırttı

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda izinsiz böcek toplayan Rus akademisyene 378 bin 141 lira para cezası kesildi. Rekor ceza yiyen akademisyenin topladığı böcekler ise doğaya salındı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi Gedelme Yaylası'ndaki ormanlık alanda bir kişinin izinsiz böcek toplamaya çalıştığı tespit edildi, Kemer Orman İşletme Şefliği'nde görevli orman muhafaza memurları harekete geçti.

Orman muhafaza memurları durumu Güllük Dağı (Termessos) Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şefliği'ne bildirildi. Olay yerine gelen DKMP ekipleri, ormanlık alanda böcek toplayan kişinin Moscow State Forest University/Moscow Darwin Museum'da öğretim görevlisi I.I. olduğunu ve yusufçuk/helikopter böceği topladığını tespit etti.

REKOR CEZA UYGULANDI

Rus akademisyenin kullandığı atrap (böcek yakalama aleti), doku tüpü, kilitli poşetler ve canlı haldeki 'Myrmeleontidae' türü 3 helikopter böceğine el kondu. Ele geçirilen böcekler ekipler tarafından doğaya salınırken, Rus akademisyene Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 378 bin 141 lira idari para cezası uygulandı.

Akademisyen I.I. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, "Kemer'de yabancı uyruklu bir şahsın böcek yakaladığı ihbarı üzerine olay yerinde yapılan kontroller sonucu ilgili şahsa Çevre Kanunu'na muhalefetten 387 bin 141 TL cezai işlem uyguladık” ifadeleri kullanıldı.