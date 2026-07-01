Trabzon’da kalbinden rahatsızlanan Başhekim Op. Dr. Osman Şener’e 110 günlük tedavi sonrası kalp destek cihazı takıldı. Kalbi boynuna astığı çantadaki batarya ile çalışan Şener “Bu cihaz yıllardan beri insanlarda kullanılan bir cihaz. Teknolojik olarak bu cihazın daha küçülmesi gündemde. Görenler herhalde para çantası zannediyor. Değerli bir şey zannedip çantayı almazlar inşallah” diye konuştu.

10 Eylül tarihinde kontrol amacıyla anjiyo olan Trabzon'un Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Osman Şener, durumu ağırlaşınca Ankara'ya sevk edildi.

70 günü yoğun bakımda olmak üzere 110 gün tedavi gören Şener, çok sayıda operasyon geçirdi. Şener'e tedavi sürecinin sonunda yapay kalp destek cihazı takıldı. Şener, kalbinin çalışmasını sağlayan batarya ve kontrol ünitesini boynuna astığı özel çantada taşıyor.

Trabzon'a dönerek görevine yeniden başlayan Şener, yaşadığı zorlu sürecin ardından görevine daha büyük bir motivasyonla sarıldığını söyledi.

Kalbini boynunda taşıyor! Başhekimin şaşırtan hikayesi… Gören para çantası sanıyor

“ÖMRÜMÜZ VARMIŞ, YAŞIYORUZ”

Şener, başından geçen süreci şöyle anlattı:

"10 Eylül itibariyle başıma birtakım hadiseler geldi. Zorlu süreçler geçirdim. 70 gün yoğun bakım ve üzerine serviste kaldığım 110 günlük bir Ankara serüvenim oldu. Gelişen komplikasyonlarla doktor arkadaşlar hayatta kalma şansımın oldukça düşük olduğunu söylemişti. Sevenlerimizin duasıyla ve Allah'ın izniyle ömrümüz varmış, yaşıyoruz. Tekrar görevime başladım, çok şükür.

Kalbini boynunda taşıyor! Başhekimin şaşırtan hikayesi… Gören para çantası sanıyor

“BY-PASS SÜREÇLERİ ZORLU OLDU”

Şener, "Kontrol anjiyosu yaptırmıştım. Aslında bir kriz geçirip anjiyo olmadım. Ama anjiyo esnasında stent konulduğu ve konulan stent içerisinde tıkanıklığın geliştiği söylendi. Stent içi tıkanıklık sonrası kalbi durması ve devam eden by-pass süreçleri zorlu oldu” dedi.

Kalbini boynunda taşıyor! Başhekimin şaşırtan hikayesi… Gören para çantası sanıyor

“KALBİMİZ ELİMİZDE”

İyileşme sürecinin hızlı olacağına inandığını belirten Şener “Kalp destek cihazı ile beraber yaşıyorum. Bu cihaz yıllardan beri insanlarda kullanılan bir cihaz. 15-20 yıldır bu cihaz ile takip edilen hastalar var. İşin içinde olunca farkındalık daha da oluşuyor. Teknolojik olarak bu cihazın daha küçülmesi gündemde. Allah'tan hayırlısı. Alıştım. Kalbimiz elimizde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kalbini boynunda taşıyor! Başhekimin şaşırtan hikayesi… Gören para çantası sanıyor

“GÖRENLER PARA ÇANTASI ZANNEDİYOR”

Şener, cihazla hayatını devam ettirmenin zor bir süreç olduğunu şöyle anlattı:

Bu cihazın belli bir ağırlığı da var. Ama çalışmak ve bir şeyler üretmek bunun ağırlığını hafifletiyor. Evde hasta modunda yatmak ile gelip bir şeyler üretmek, işin başında olmak ve dua almaya devam etmek süreci biraz daha kolaylaştırıyor. Görenler herhalde para çantası zannediyor. Değerli bir şey zannedip çantayı almazlar inşallah tek tedirginliğim. İşin şakasındayız ama birçok insan benim bu sürecimi yakından takip ettiği için biliyor. Çok yadırganmadı. Hepimiz alıştık.

Kalbini boynunda taşıyor! Başhekimin şaşırtan hikayesi… Gören para çantası sanıyor

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