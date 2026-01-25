Yoğun kar yağışının devam ettiği Sivas’ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Hayvanlarını otlatan besiciler, kar yağışından olumsuz etkilendi. Karla kaplanan köyde yollar araç ulaşıma kapandı.

Kar yağışı Sivas'ta günlerdir aralıksız şekilde devam ederken, şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu, bazı yerlerde ise 2 metreyi aştı. Yağan kardan en çok etkilenenlere ise hayvancılık yapanlar oldu.

ATA BİNEREK AĞILA ULAŞTI

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Altınyurt Mahallesi’nde yaşayan Ruşan Atalay, kapanan yollar nedeniyle, ağıla ulaşmak güçlük çekti. Ata binerek ağıla ulaşan Atalay, küçükbaş hayvanları dışarı çıkararak yemledi.

“SON 10-15 YILIN EN FAZLA KARI”

Atalay, bu yıl diğer yıllara kıyasla yoğun kar yağışı olduğunu belirterek “Son 10-15 yılın en fazla karı yağdı. Şartlarımız zor ama mutluyuz. Kar berekettir" dedi.

