Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde ölçülen güncel kar kalınlıklarını açıkladı. Buna göre, en fazla kar kalınlığı 210 santimetre ile Kartalkaya Kayak Merkezi’nde ölçüldü.

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken, kar yağışı bazı illerde daha uzun süre etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en fazla kar kalınlığı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde ölçüldü. Kayak merkezindeki kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştı.

Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi belli oldu! Tam 210 santimetre ölçüldü

Ölçümlere göre Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıkları şöyle:

Kartalkaya Kayak Merkezi 210

Palandöken Kayak Merkezi 208

Keltepe Kayak Merkezi 175

Hakkari Kayak Merkezi 167

Sarıkamış Kayak Merkezi 142

Nemrut Kayak Merkezi 132

Konaklı Kayak Merkezi 120

Erciyes Kayak Merkezi 105

Ergan Kayak Merkezi 75

Yıldız Dağı Kayak Merkezi 75

Yalnızçam Kayak Merkezi 51

Gevaş Abalı Kayak Merkezi 46

Küpkıran Kayak Merkezi 44

Zigana Kayak Merkezi 26

Kartepe Kayak Merkezi 25

Hesarek Kayak Merkezi 24

Murat Dağı Kayak Merkezi 18

Ilgaz Kayak Merkezi 17

Mersivan Kayak Merkezi 15

Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi belli oldu! Tam 210 santimetre ölçüldü

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji’nin bugünkü hava durumu raporunda Antalya, Samsun ve Sinop için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerini çığ tehlikesine karşı uyarmıştı.

Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi belli oldu! Tam 210 santimetre ölçüldü

BATMAN'DA REKOR

Meteoroloji, Batman’da son 20 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini duyurmuştu. Kent merkezine yakın ilçelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşmış, Kozluk ve Sason ilçelerinin kırsal kesimlerinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı belirtilmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde çatılarda biriken karların çökme riskine yol açtığı, hatta bazı çatıların çöktüğü bildirilmişti.

Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi belli oldu! Tam 210 santimetre ölçüldü

Haberle İlgili Daha Fazlası