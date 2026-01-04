Kar kalınlığının en fazla olduğu kayak merkezi belli oldu! Tam 210 santimetre ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde ölçülen güncel kar kalınlıklarını açıkladı. Buna göre, en fazla kar kalınlığı 210 santimetre ile Kartalkaya Kayak Merkezi’nde ölçüldü.
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken, kar yağışı bazı illerde daha uzun süre etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en fazla kar kalınlığı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde ölçüldü. Kayak merkezindeki kar kalınlığı 210 santimetreye ulaştı.
Ölçümlere göre Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde güncel kar kalınlıkları şöyle:
- Kartalkaya Kayak Merkezi 210
- Palandöken Kayak Merkezi 208
- Keltepe Kayak Merkezi 175
- Hakkari Kayak Merkezi 167
- Sarıkamış Kayak Merkezi 142
- Nemrut Kayak Merkezi 132
- Konaklı Kayak Merkezi 120
- Erciyes Kayak Merkezi 105
- Ergan Kayak Merkezi 75
- Yıldız Dağı Kayak Merkezi 75
- Yalnızçam Kayak Merkezi 51
- Gevaş Abalı Kayak Merkezi 46
- Küpkıran Kayak Merkezi 44
- Zigana Kayak Merkezi 26
- Kartepe Kayak Merkezi 25
- Hesarek Kayak Merkezi 24
- Murat Dağı Kayak Merkezi 18
- Ilgaz Kayak Merkezi 17
- Mersivan Kayak Merkezi 15
ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji’nin bugünkü hava durumu raporunda Antalya, Samsun ve Sinop için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerini çığ tehlikesine karşı uyarmıştı.
BATMAN'DA REKOR
Meteoroloji, Batman’da son 20 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini duyurmuştu. Kent merkezine yakın ilçelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşmış, Kozluk ve Sason ilçelerinin kırsal kesimlerinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı belirtilmişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde çatılarda biriken karların çökme riskine yol açtığı, hatta bazı çatıların çöktüğü bildirilmişti.