Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan ve geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi ciddi oranda düşen 870 hektarlık Ladik Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu. Son günlerde etkili olan kar yağışı ise uzun süredir zor günler geçiren göl için umut oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü Ladik'te göl yüzeyinin büyük bölümünün donduğu gözlemlendi. Ortaya çıkan kış manzarası ilgi çekerken, kar yağışıyla birlikte gölü besleyen su kaynaklarının yeniden canlanması bekleniyor.

"YILIN EN SOĞUK GÜNÜ YAŞANDI"

Ladik Gölü'nün bölge için taşıdığı öneme dikkat çeken eğitimci-yazar Hadi Ergül, ilçede yılın en soğuk gününün yaşandığını belirtti. Ergül, gölün tamamen buzla kaplandığını ifade ederek, Akdağ'dan esen akyel rüzgârlarıyla birlikte buzların zamanla çözüleceğini ve gölün normal seyrine döneceğini söyledi. Ladik Gölü'nün yayladan gelen sular ve doğal bir kaynakla beslendiğini vurgulayan Ergül, gölden çıkan suların Tersakan Çayı ile Havza, Suluova ve Amasya'yı da beslediğini dile getirdi.

"GÖL, LADİK'İN EKMEĞİ VE HUZURUYDU"

Gölün geçmişte ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını anlatan Ergül, Ladik Gölü'nün balığı ve kamışıyla bölge halkına yıllarca geçim sağladığını söyledi. Eskiden çevre köylerde balıkçılıkla uğraşıldığını, gölde yetişen kamışlardan hasır dokunduğunu belirten Ergül, genç kızların çeyizlerinin, yaşlıların ise hac ve umre masraflarının bu hasırların satışıyla karşılandığını ifade etti. Zamanla doğanın yeterince korunmaması ve akarsuların tahrip edilmesiyle gölün değer kaybetmeye başladığını dile getiren Ergül, yaklaşık 50 yıl önce çıkarılan torf madenleri nedeniyle göl çevresinin çıplak kaldığını anlattı.

Son yıllarda azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle su miktarının ciddi şekilde düştüğünü belirten Ergül, son yağan karın ise göl ve çevresi için adeta can suyu olduğunu vurguladı. Buz tutan Ladik Gölü, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekerken, vatandaşlar gölün korunması ve sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması için daha etkili önlemler alınması gerektiğini söyledi.

