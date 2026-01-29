Uşak’ta Alzheimer hastası 66 yaşındaki Nurten Bilir, 11 Ocak’tan bu yana kayıp. 18 gündür süren arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kemalöz Mahallesi Birinci Kasapoğlu Sokak'taki evinde annesiyle birlikte yaşayan Uğur Bilir (36), 11 Ocak sabahı uyandığında annesinin evde olmadığını fark etti. Yapılan değerlendirmelerde Nurten Bilir'in, Eşme ilçesinde yaşayan kızının yanına gitmek istediğini söylediği ancak buraya da ulaşmadığı öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Annesine ulaşamayan Uğur Bilir'in Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu, bunun üzerine emniyet ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldığı belirtildi. Kayıp şahsa ait bilgilerin İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ile paylaşıldığı, ekiplerin kendi sorumluluk alanlarında çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

18 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYOR

Arama faaliyetleri kapsamında özel eğitimli arama köpeğinin de kullanıldığı, Nurten Bilir'in geçebileceği güzergahlardaki güvenlik kameralarının incelendiği ve ikamet çevresindeki ormanlık alanlarda tarama yapıldığı öğrenildi.

Aradan geçen 18 güne rağmen kendisinden haber alınamayan Nurten Bilir'i bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

