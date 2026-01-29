İstanbul’da okuyan üniversite öğrencisi Deniz İbişler, sırra kadem bastı. Kendisinden 5 gündür haber alınamayan İbişler’in en son Mecidiyeköy’den metroya bindiği öğrenildi. İbişler’in arkadaşı ise dikkatinin dağınık olduğunu söyledi. Şu ana kadar genç hakkında Üsküdar ve Esenler konumlu 2 ihbar geldi. Kayıp genci arama çalışmaları devam ediyor.

Eyüpsultan'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler, 24 Ocak Cumartesi akşamı, arkadaşıyla Kadıköy'de buluştu. Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler, buradan evine gitmek için metroya bindi. Gençten o günden sonra haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusu sonrasında Deniz İbişler’i arama çalışmaları devam ederken, gencin babası Yüksel İbişler, oğlunun WhatsApp geçmişinde son görülmesinin 18.00 olduğunu söyledi.

Kayıp öğrenci Deniz İbişler sırra kadem bastı! Esra Erol’da da aranıyor: 5 günde 2 ihbar geldi

BABASI ESRA EROL'A ÇIKTI

ATV ekranlarında Esra Erol'un programına konuk olan baba İbişler, oğlunun bulunması için canlı yayından seslendi.

"Çok endişeliyim, ablası, arkadaşları ulaşamıyor. Kimse ile irtibatta değil" diye konuşan baba İbişler, şöyle konuştu:

Benden habersiz evime girilmesinden korkuyorum, böyle bir şey olursa sonunun ne olacağını bilmiyorum. Şu anda tek yaşıyor. O davet etmeden evine girmem. Gece yarısı bana yazmıştı. Okulu erteleyeyim, sınava gireyim diyordu. Sana masraf yapmak bana zor geliyor. Ben arkandayım diyordum. Yazın Amerika’ya gitti, umduğunun kötüsü olan bir işte çalıştı. Dönünce agresif tavırları oldu.

Kayıp öğrenci Deniz İbişler sırra kadem bastı! Esra Erol’da da aranıyor: 5 günde 2 ihbar geldi

“METROBÜS DURAĞINA BIRAKMIŞ”

Oğlunun geçtiğimiz yaz, yurt dışına gidip geldikten sonra bunalıma girdiğini söyleyen baba, İHA muhabirine ise şunları anlattı:

24 Ocak Cumartesi akşam saat 18.00 -19.00 sıralarında Koşuyolu'nda arkadaşıyla buluşmuş, Saat 22.30 - 23.00 sıralarında arkadaşı onu Acıbadem metrobüs durağına bırakmış. Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış biraz oryantasyonda sıkıntı var olabilir söyledi. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz.

Kayıp öğrenci Deniz İbişler sırra kadem bastı! Esra Erol’da da aranıyor: 5 günde 2 ihbar geldi

“TELEFONU DA KAPANMIŞ”

Oğlunu arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen baba Yüksel İbişler, "Evine gitmediğini biliyoruz, ben o gece saat 22.00 sularında kendisine ulaşamayınca sosyal medyasından ve telefonundan merak ettim, arkadaşlarına arattırdım. Ben de aramaya çalıştım, telefonu da kapanmış. Saat 00.00 arasında telefonu da kapanmış, evine doğru belediye otobüsü güzergahını kullanarak, daha önce birkaç kere güzel havalarda yürüdüğünü biliyoruz. O güzergahı biz şimdi kendi kişisel çabalarımızla kardeşim ve yeğenim baştan aşağı yürüyerek kontrol yapıyorlar” diye konuştu.

“BİR İHBAR GELDİ”

“Esenler Otogarı‘ndan bir ihbar geldi. Oradaki çığırtkanlardan biri ben bu çocuğu gördüm, onunla temas kurmaya çalışıyoruz" diye anlatan baba “Üsküdar Postanesi'nde dün gece 00.30 sıralarında benzer bir eşkalde birinin görüldüğü bilgisi ulaştı. Az önce onu sorgulamaya çalışacağız ama somut herhangi bir bilgi yok” dedi.

Her ihtimali değerlendirdiklerini belirten baba “Belki kafa dinlemek için bir yerlere çekilmiştir. İnşallah öyledir" diyerek iyi haber beklediklerini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası