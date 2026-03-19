Sivas’ta geçtiğimiz yıl vahşice öldürülen iki kardeşin annesi, Ramazan Bayramı öncesi çocuklarının mezarını ziyaret etti. “Bu yıl ilk kez onsuz bayram geçireceğim” diyen acılı anne Ayşegül Şimşek’in sözleri yürek burktu.

Geçtiğimiz yıl 6 Mayıs tarihinde Sivas'ta yaşanan olayda anne Ayşegül Şimşek, oğlu Umutcan (22) ve milli sporcu kızı Melisa Şimşek'i (16) evde kanlar içerisinde bulmuştu.

Bayram öncesi yürek yakan ziyaret: Evlatları öldürülen annenin sözleri yürek burktu

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜLER, KATİL YAKALANDI

İki kardeşin boğazını vahşice keserek öldüren cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Canice öldürülen Melisa ve Umutcan'ın annesi Ayşegül Şimşek, Ramazan Bayramı öncesi evlatlarının kabrini ziyaret etti. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda çocuklarına dua eden Şimşek, gözyaşlarına hâkim olamadı.

“BAYRAMI İLK KEZ ÇOCUKLARIM OLMADAN GEÇİRECEĞİM”

Acısının tarifsiz olduğunu söyleyen anne Ayşegül Şimşek, "Bu yıl bayramı ilk kez çocuklarım olmadan geçireceğim. Çok zor ama mecbur. Her zamanki gibi onları burada bırakıp gideceğim. Buraya gelmek zor, gitmek ayrı bir zor. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Onlar için dua ettim. Elimden başka bir şey gelmiyor. Onlar varken biz genellikle köye gider büyükleri ziyaret ederdik. Hep beraber toplanır bayram şenliği yapardık. Ama bu sene olmayacak. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sivas’ta bir apartmanın 12. katındaki evine giden anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa’yı kanlar içinde bulunmuştu.

Eldiven, gözlük ve şapka takan bir kişinin binaya girdiği, yaklaşık 5 saat sonra ise elinde bir poşetle ayrıldığı belirlenmişti.

Şüphelinin, çocukların babası Uğur Şimşek’in arkadaşı Hüseyin S. olduğu tespit edildi.

Öte yandan baba Uğur Şimşek’in 5 yıldır kayıp olduğu öğrenildi.

