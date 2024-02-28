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    • Haberler > Yaşam > Kedi gibi düz ağaca tırmanıp maymun gibi polise el salladı! Pişkin hırsız kamerada

    Kedi gibi düz ağaca tırmanıp maymun gibi polise el salladı! Pişkin hırsız kamerada

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hırsız, Ağaç, Polis, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'da bir iş yeri ile sağlık ocağına giren 3 şüpheli şahıs, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlayınca yaklaşık 20 metre yükseklikteki dümdüz ağaca kedi gibi tırmanırken polise de el salladı. Şüpheli, atladığı ağaçtan yine kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitime ihtiyaç duyan özel çocuklara eğitim hizmeti veren bir özel kurumda ve sağlık ocağında meydana gelen hırsızlık olaylarının ihbar edilmesiyle birlikte Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerini harekete geçti. 

    TOPLAM ZARAR 30 BİN TL

    Olay yerine giden ekipler, güvenlik kamerası incelemelerde bulundu. Kurum sahibi ise oyun odası olarak kullanılan odada bulunan ve içerisinde 7 bin TL bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını, iş yerinin arka bahçesinin camı ile parmaklığının kırıldığını ve yaklaşık toplam zararın 30 bin TL olduğunu tespit etti.

    Kedi gibi düz ağaca tırmanıp maymun gibi polise el salladı! Pişkin hırsız kamerada - 1. Resim

    BİR SONRAKİ DURAKLARI  SAĞLIK OCAĞI OLMUŞ

    Yine aynı şüpheliler merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının arka kısmından girerek doktor ve hemşirelere ait cep telefonu ve 2 adet laptopu alarak kayıplara karıştı.

    Kedi gibi düz ağaca tırmanıp maymun gibi polise el salladı! Pişkin hırsız kamerada - 2. Resim

    TÜM GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

    Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme almasıyla birlikte olaylara karışan 3 şüphelinin kimliğini kolayca tespit etti. Şüphelilerin 24 suç kaydı bulunan ve 3 adet suçtan da aranması bulunan Emre T. (20), 4 suç kaydı bulunan Ahmet A. (26) ve 7 suç kaydı bulunan Berat Ç. (22) olduklarını tespit etti.

    Kedi gibi düz ağaca tırmanıp maymun gibi polise el salladı! Pişkin hırsız kamerada - 3. Resim

    AĞACA TIRMANIP POLİSE EL SALLADI

    Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde şüphelilerin yerlerini tespit edince yakalamak için düğmeye bastı. Şüphelilerden Emre T. yapılan operasyon sonrasında yakalanacağı anlayınca yaklaşık 20 metre yüksekliği bulunan ağaca kedi gibi tırmandı. Çıktığı ağaçta yakalanacağı için inmeyen Emre T., polise de el salladı. 

    Kedi gibi düz ağaca tırmanıp maymun gibi polise el salladı! Pişkin hırsız kamerada - 4. Resim

    KISKIVRAK YAKALANDI

    Bir süre ikna edilmeye çalışılan şüpheli yine atladığı ağaçtan kaçmaya çalışırken kıskıvrak gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheli olan Ahmet A. ile Berat Ç. sokakta gezinirken ekipler tarafından kıskıvrak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinde, çalınan laptop ile cep telefonları evlerinde olduğunu ve kasanın yerinin de Vakıf Mahallesi'nde tarlalık alanda olduğunu itiraf etti.

    Kedi gibi düz ağaca tırmanıp maymun gibi polise el salladı! Pişkin hırsız kamerada - 5. Resim

    3'Ü DE TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kedi gibi düz ağaca tırmanıp maymun gibi polise el salladı! Pişkin hırsız kamerada - 6. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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