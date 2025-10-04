Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Kimine şifa, kimine geçim kaynağı: Prostat ve tansiyona iyi geliyor

Kimine şifa, kimine geçim kaynağı: Prostat ve tansiyona iyi geliyor

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ve kalp sağlığına olan faydalarıyla bilinen alıç meyvesi, hem şifa arayan vatandaşların hem de geçim kaynağı arayan köylülerin ilgisini çekiyor. Eskiçöte Köyü Muhtarı Cemal Türk, bölge alıcının benzersiz tadı ve verimiyle dikkat çektiğini belirterek, meyvenin sağlık açısından önemine vurgu yaptı.

Ankara'nın dağlarında yabani olarak kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin hasadı başladı.

Kimine şifa, kimine geçim kaynağı: Prostat ve tansiyona iyi geliyor - 1. Resim

 

HEM ŞİFA KAYNAĞI HEM GEÇİM KAPISI

Sonbahar aylarında yerel halk tarafından toplanan alıç, bölge insanı için hem şifa kaynağı hem de geçim kapısı haline geldi. Köylüler, topladıkları alıç meyvesini sağlık için tüketirken aynı zamanda pazarlarda satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. 

Kimine şifa, kimine geçim kaynağı: Prostat ve tansiyona iyi geliyor - 2. Resim

KALP DAMAR HASTALIKLARINA, PROSTATA, TANSİYONA…

Kalp ve damar hastalıkları ile prostat gibi birçok rahatsızlığa faydalı olduğu iddia edilen alıç meyvesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Eskiçöte Köyü Muhtarı Cemal Türk, alıç meyvesini anlattı.

Kimine şifa, kimine geçim kaynağı: Prostat ve tansiyona iyi geliyor - 3. Resim

ANKARA’NIN DAĞLARINDA YETİŞİYOR

Halk arasında aluç olarak da bilinen alıç meyvesinin bu yıl yaşanılan don olaylarından dolayı geçen sezona göre hasadında düşüş yaşandığını belirten muhtar Cemal Türk, "Sonbahar mevsiminde köylülerimiz alıç meyvesinden kazanç sağlıyor. Bu meyveden kimi ticari kazanç sağlıyor kimi de kendi ihtiyaçları için kullanıyor. Alıç meyvesi köyümüzüm Akyazı mevkii dediğimiz yerinde çok olur. Buranın alıç meyvesinin tadı da güzel olur verimi de güzel olur. Hiçbir yerin alıçına benzemez. Bu meyve her dağda olur ama buranın alıç meyvesi daha farklı olur, muhteşem bir tadı var. Her yıl 9'uncu ayın 20'si ile 10'uncu ayın 20'si arasında alıç sezonu bitiyor. Alıçı kimi şifa niyetine topluyor kimi de toplayıp çarşıda satıp, kazanç sağlıyor. Kalbe, prostata ve yüksek tansiyon hastalarına faydalı olduğunu söylüyorlar. Değerli büyüklerimizden alıç meyvesi için köyümüze pazar açmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

