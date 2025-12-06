Meteoroloji, İstanbul, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağış ve sert rüzgâr beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamaların artabileceği belirtilirken vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle yurdun tamamında yağış etkili olacak ve etkisini çarşamba gününe kadar sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.