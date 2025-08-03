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Klasik lezzete sıra dışı dokunuş! Türk kahvesiyle yurt dışında ilgi odağı oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Klasik lezzete sıra dışı dokunuş! Türk kahvesiyle yurt dışında ilgi odağı oldular
Türk Kahvesi, Zeytin, Gastronomi, Ayvalık, İhracat, Zeytinyağı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ayvalık’ta faaliyet gösteren köklü bir firma, geleneksel Türk kahvesine sıra dışı bir aroma katarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’de ilgi gören bu yenilikçi tat, yurt dışındaki kahve severlerin de beğenisini kazanıyor.

Farklı aromalara sahip Türk kahveleri oldukça rağbet görüyor ancak bu kez üretilen kahve, oldukça ilginç. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytin ve zeytinyağı üretim firması, yenilikçi bir ürün olan zeytinli Türk kahvesiyle dikkat çekiyor.

"ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"

Ayvalık'taki aileye ait zeytinliklerden elde edilen mahsullerle üretilen zeytinyağlarını yaklaşık 20 ülkeye ihraç eden firma, daha önce ürettiği zeytinli Türk lokumunun yanına zeytinli Türk kahvesini de ekledi. Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Mustafa Kürlek, "Kahve ve lokum biz Türklerin en çok sevdiği ürünlerden. Biz de lokumun yanına kahveyi yakıştırdık ve zeytinli Türk kahvesini geliştirdik. Müşterilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Klasik lezzete sıra dışı dokunuş! Türk kahvesiyle yurt dışında ilgi odağı oldular - 1. Resim

AR-GE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hem lezzeti hem de sağlığa olan katkısıyla dikkat çeken zeytinli kahve, zeytinin faydalarıyla kahvenin keyfini bir araya getiriyor.

Kürlek, ürünün gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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