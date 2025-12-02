İhlas Haber Ajansı • Kocaeli
Kocaeli'de bir garip olay: Dairenin zili çalınca yatak odasının yıkıldığını öğrendi
Kocaeli'de 5 katlı bir apartmanın yanındaki inşaat çalışması, apartmanın 1'inci katındaki dairenin odasının duvarını yıktı. Yatak odası betonla dolarken, uykuda olan ev sahibi, olayı işçilerin zilini çalmasıyla öğrendi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Baycan Sokak'ta bulunan bir inşaatta beton atma çalışması yapılırken, yanındaki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki odanın duvarı yıkıldı.
YATAK ODASI BETONLA DOLDU
Duvar tamamen yıkılırken, yatak odasının içi betonla doldu. Daire sahibi M.R.Ç., yıkımı, inşaat işçilerinin zili çalmasıyla öğrendi. Ev sahibi odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
MÜTEAHHİT ZARARI KARŞILAYACAK
İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler dairede ve inşaat çalışmasında incelemelerde bulundu. Öte yandan, müteahhittin zararı karşılayacağı öğrenildi.
