1997 yılının Aralık ayında Türkiye'de kumarhaneler ağır bir darbe aldı. Yasadışı kumar, bahis ve oyunlarının yasaklanması kurtulmamıza yetmedi.

Gündemi sarsan son bahis ve şike operasyonuyla spor camiasından pek çok ünlü isim ifşa oldu. Operasyona dair soruşturma devam ederken kumar ve bahis konusunda Türkiye'nin verdiği imtihan akıllara geldi.

Vaktiyle nice yuvalar yıkılmasına sebep olan kumarhaneler parlamentoda alınan ortak bir kararla büyük bir darbe alacaktı.

Kumarhanelerin kapatılması için talimat veren Tansu Çiller, kumarın topluma verdiği zarara vurgu yapmıştı.

Üzerinden tam 28 yıl geçen kumarhane darbesi 18 Aralık 1997 tarihinde manşetlere şöyle yansıdı:

Çiller, “Anaları, aileleri, evlatları herkesi son derece sıkıntıda bırakan ve aile bütçesini olmayacak şekilde sıkıntıda tutan kumarhaneler mutlaka kapatılmalıdır” dedi.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, İçişleri Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı'ndan kumarhanelerin kapatılmasını istediğini açıkladı.

18 Aralık 1997 Kumara darbe - Türkiye gazetesi

Tansu Çiller, dün ekonomi bürokratları ile bir araya geldi. Devlet Bakanları Ufuk Söylemez ile Ayfer Yılmaz'ın da katıldıkları toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Çiller, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Kumarhanelerin Türkiye'nin yararına değil, zararına olduğunu ve kapatılmaları için çalışmalar başlatıldığını” belirtti.

"AİLE BÜTÇESİNİ OLMAYACAK ŞEKİLDE SIKINTIDA TUTAN BİR OLAYDIR"

Kumarhaneler konusunda İçişleri ve Turizm Bakanları'ndan isteğim oldu: “Kapatın şu kumarhaneleri... Bu kumarhaneleri kapatmamız lazım...” Bu kumarhanelerin kapatılması için bütün çalışmalar başlatılmıştır. Eğer bu yetki çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile bunu yapabileceksek, hemen yapalım. Bunun için kanun gerekiyorsa Bakanlar Kurulu'na gitmek gerekecektir. O zaman ortağımızla konuyu, elbette hiç ayrımız gayrımız olmayan bir kavram içinde, ele almamız gerekecek.

Kumarhanelere darbe! Casinolar yasaklandı, canavar kollu makinalar çıkarıldı

“Kumarhanelerin Türkiye’ye yararı değil, zararı olduğunu” söyleyen Çiller, “Bugünkü değerlendirmem budur. Sadece vergi vermeyen, kazancın nereye gittiği belli olmayan bir kesim değil, aynı zamanda anaları, aileleri, evlatları herkesi son derece sıkıntıda bırakan ve aile bütçesini olmayacak şekilde sıkıntıda tutan bir olaydır. Bu kumarhaneler mutlaka kapatılmalıdır. Benim düşüncem bu” diye konuştu.

KUMARHANELERİN SON 48 SAATİ

1997 yılında başlayan bu talimat ile tüm kumarhanelerin kapatılması için harekete geçildi.

Kumarhaneler fiilen ise 11 Şubat 1998 gecesi kapatılacaktı. Kumar işletmelerinin mesaisi 9 Şubat 1998 tarihli Türkiye gazetesinde şöyle özetleniyordu:

KOLLU CANAVARLAR TAŞINIYOR

Kanun gereği 11 Şubat 1998 tarihinde kapatılacak olan casinolar, makinelerini sökmeye başladılar. Ankara’da bulunan oteller, casinolarındaki makineleri kamyonlarla taşımaya başladı.

Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmaları konusunda karar verdiği kumarhaneler için geri sayım başladı. Yüce Mahkemenin 21 Ocak'ta aldığı kararla, 11 Şubat'tan itibaren kapatılmasını kararlaştırdığı kumarhaneler için son 48 saate girildi.

79 CASİNONUN KAPISINA KİLİT

Türkiye’de resmi rakamlara göre 79 casino, 8 bin 176 kumar makinesi ve 830 tane de kumar masası bulunuyor. Yine resmi rakamlara göre sektörün şu anki istihdam sayısı ise 18 bindir. Devlet, 1997 yılında bu sektörden toplam 26 trilyon lira vergi topladı. Yıllık ciroları 2 milyar doları bulan kumarhanelerin kapatılması ile 1998 yılı için beklenen 60 trilyon liralık vergi gelirinden de mahrum kalınacak. Bu arada kapatma kararı nedeniyle devlet, imza attığı uluslararası anlaşmalar uyarınca Türkiye’de casino işleten 4 yabancı şirkete 2 trilyon 160 milyar lira da tazminat ödeyecek.

CASİNOLARIN YARGI SERÜVENİ

Bu gelişmenin ardından casino sahipleri Bölge İdare Mahkemelerine başvurarak yasağı kaldırttılar. Ancak siyasi iktidar, kumarhanelerin tamamen kapatılması için bir yasa tasarısı hazırladı ve tasarı TBMM’de kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in veto ettiği yasa ikinci kez Meclis’te kabul edildi. Anayasa Mahkemesi ise 21 Ocak'ta aldığı kararla casinoların kapatılmasını öngören yasa hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetti ve kumarhanelerin bildirime gerek olmadan 11 Şubat'ta kapatılmasını kararlaştırdı.

