Kurban coşkusu başladı: Şehit yakınları ve gazilere dağıtıldı

Arnavutköy'de Kurban Bayramı öncesi şehit yakınları ve gazilere kurbanlık dağıtıldı. Etkinlikte söz alan şehit yakını Gökhan Akpınar, "İlk defa bu kadar sahiplenildiğimizi hissettik" dedi. Bu geleneğin ise her yıl sürdürüleceği bildirildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Kurban Bayramı öncesi anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı, bayram dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere kurbanlık dağıttı. Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşen programda duygu dolu anlar yaşandı.

Etkinliğe şehit aileleri ve gaziler yoğun ilgi gösterdi. Vakfın Genel Başkan Vekili İsmet Erdoğan yaptığı konuşmada, kendisinin de bir terörle mücadele gazisi olduğunu belirtti.

Geçen yıl başlattıkları kurbanlık takdimi geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, "Gazilerimizin ve şehit ailelerinin yanında olduğumuzu sözle değil, eylemle göstermek istiyoruz. Bu çalışmayı Kurban Bayramı'nda geleneksel hale getirerek, onların değerli olduğunu hissettirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"İLK DEFA BU KADAR SAHİPLENİLDİĞİMİZİ HİSSETTİK"

Erdoğan, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bu tür faaliyetlerin, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini de vurguladı. Etkinlikte söz alan şehit yakını Gökhan Akpınar ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Başbağlar Katliamı'nda ailemi kaybettim, şehit oğluyum. İlk defa bu kadar sahiplenildiğimizi hissettik. Bu vakfa teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nın herkese barış ve huzur getirmesini diliyorum."

Program, kurbanlıkların şehit ailelerine ve gazilere takdim edilmesiyle sona erdi.