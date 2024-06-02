Kurbanlık alırken dikkat! "Çapak atmamış hayvanlar seçilemez" diyen uzman isim uyardı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satın alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Ayvalık ve Gömeç Ziraat Odaları Başkanı Hasan Baysal, burun akıntısı olan kurbanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirtti ve en önemli hususun ise 'yaş' olduğunu söyledi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala pazarlar kuruldu, sıkı pazarlıklar başladı. Satışlar devam ederken uzmanlar ise kurbanlık almak için pazarlara giden vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık ve Gömeç Ziraat Odaları Başkanı Hasan Baysal, "Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını alırken dikkat etmesi gereken en önemli husus; satın alınacak büyükbaş bir kurbanlığın 2 yaşını doldurmuş olmasıdır" dedi.

"ÇAPAK ATMAMIŞ HAYVANLAR KURBAN OLARAK SEÇİLEMEZ"

"Biz buna halk arasında 'çapak attı' deriz" diyen Baysal, "Büyükbaş hayvanların öndeki alt iki dişinin 2 yaşına ulaştıktan sonra dökülmesi, çapak attı olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan kurbanlık hayvanın çapak atması, kurbanlık için o hayvanın seçilmesi adına oldukça önemlidir. Çapak atmamış yani diş dökmemiş hayvanlar kurban olarak seçilemez. Bu nedenle 2 yaş itibarıyla dişlerini döken ve süt dişlerinden kurtulan hayvanlar, kurbanlık için seçilmesi adına uygun hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.

BURUN AKINTISI OLANLARA DİKKAT!

Küçükbaş hayvanların kurbanlık olabilmesi için ise en az 6 ayı doldurmuş olması ve anasının boyunu aşmış olması gerektiğine işaret eden Baysal, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun yanı sıra da hayvanın hiçbir uzvunun eksik olmaması önem taşır. Mesela; boynuzu kırık olmamalı, besisi yerinde ve görünüş itibarıyla sağlıklı olması gerekir. Kurbanlık satın alınırken önemli olan noktalardan biri de; salyalarının akmaması ve ayaklarının da ağrımamasıdır.

Hayvanın burun akıntısı varsa, mutlaka bir hastalığa sahiptir. Belki de üşütmüştür ama Allah korusun bu bir şap hastalığının da habercisi olabilir. O yüzden de kurbanlık satın alınırken, bu tür hayvanlardan uzak durulmasında fayda vardır. Zira zaten bu tür hayvanlar kurbanlık olmaz ve insan sağlığı açısından da ciddi risk taşırlar."