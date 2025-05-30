Kurbanlıklarda tuz ve sumak oyunu! Yeni nesil dolandırıcılık duyanları şaşırttı

Kurban pazarlarında satışlar hız kazandı. Pazarlıklar kıran kırana geçerken, dolandırıcılar ise hayvanı daha ağır göstererek fazla para koparmanın peşinde. Bunun için başvurdukları yöntem ise 'pes' dedirtti. İşte detaylar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, kurbanlıklar pazarlara indi. Kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği Adana'da pazar haraketliliği günden güne artıyor.

BU YÖNTEMLE DOLANDIRIYORLAR

Öte yandan dolandırıcıların bayramı fırsat bilerek pazarlarda vatandaşları hedef aldığı belirtildi. Bazı kişilerin, hayvanların daha kilolu ve şişkin gözükmesi için yemin içerisine tuz ve sumak kattığı, bu yemleri yiyen hayvanların da çok fazla su içtiği, bu nedenle de kilolu görüldükleri ileri sürüldü.

KARNI ŞİŞ HAYVANA DİKKAT

Kentte uzun yıllardır hayvan satışı yapan Zafer Oğuz, fiyatların iyi olduğunu ancak besici ve satıcı arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu söyledi.

Dolandırıcıların koyunları yem ve su ile şişirdiğini anlatan Oğuz, "Maalesef bazı kişiler hayvanın önündeki yemin içerisine tuz ve sumak karıştırıyor. Bunu yiyen hayvan suyu çok içiyor ve bir hayvanda 6-7 kilo fark ediyor. Vatandaş şişkin koyunu görünce buna aldanıyor. Ancak hayvanın sırt ve karın kısmına dikkat edilmeli. Karnı şiş hayvana vatandaşlar dikkat etmeli" diye konuştu.

FİYATLAR OLDUKÇA İYİ

Kurbanlık almaya gelen vatandaşlardan Yakup Durdu ise fiyatların iyi olduğunu, bu sene bütün kurban pazarlarında her bütçeye uygun kurbanlık satıldığını söyledi.