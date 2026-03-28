Kuraklığın etkisiyle ağustos ayında kurumaya başkayan Kızılca Göleti, 2 ay içinde yeniden doldu.

Ağustos ayında kuraklık ve göleti besleyen su kanallarının kapalı olması nedeniyle Kızılca Göleti'nde su çekilmeye devam etmişti. Göletteki su henüz tam kurumamışken bile köy halkı çürüyen balık kokusundan gölete yaklaşamadığını söylüyordu.

Kuruma noktasına gelmişti! 2 ayda yüzde 100 doluluğa ulaştı

YENİDEN DOLDU

Kuraklığa çözüm bulunamaması ve yağış oranlarında yaşanan düşüş sebebiyle gölet 2025 ekim ayında tamamen kurumuştu. Kışın yağan kar ve yağmurun etkisiyle gölet yeniden doldu.

Göleti besleyen su kanallarının açıldığı ve göletteki sudan hayvanların su içtiği anlar da dron ile havadan görüntülendi.

