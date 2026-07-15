Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı. Yoğun duman ve alevler nedeniyle otoyol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılırken, yangına 8 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara ekibi havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak İzmir-İstanbul Otoyolu'na kadar ulaştı. Güvenlik nedeniyle otoyol geçici olarak ulaşıma kapatılırken, yangına 8 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale ediliyor.

Manisa'da orman yangını: 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor

Yangın, Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi'nde saat 13.10 sıralarında başladı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, ilk müdahaleyi saat 13.20'de gerçekleştirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalarda 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer görev yapıyor. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'da orman yangını: 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor

Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangının dumanı ve alevleri İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaşınca, otoyol tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalar devam ederken, söndürme ekiplerinin yangını kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Manisa'da orman yangını: 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yangına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dutlulu söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Dutlulu, şunları söyledi:

Akhisar Evkaftekke mevkiindeki yangını en kısa sürede kontrol altına almak için Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız teyakkuz halinde çalışıyor. Büyükşehir Belediyemize ait 10 itfaiye aracı, 6 su tankeri ve 1 dozerlik gücümüzün yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü’nün 8 uçak ve 8 helikopterli havadan desteği, yerdeki 17 arazözü, AFAD ekiplerimiz, Jandarma güvenlik güçlerimiz, Akhisar ve Soma Belediyelerimiz ile DEPAŞ Madencilik’in su tankerleriyle birlikte alevlere karşı yoğun bir mücadele veriliyor.

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