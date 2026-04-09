Markette poşet kavgası! Kadın kasiyeri yumruklayarak darbetti
İstanbul'da bir zincir markette erkek müşteri, poşet tartışması yaşadığı kadın kasiyeri yumruklayarak darbetti. Adam, kadının kafasını kasaya vururken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Pendik'te bir zincir markette, iddiaya göre bir erkek müşteri ile kadın kasiyer arasında çıkan poşet tartışması kavgaya dönüştü ve müşteri kasiyeri darbetti.
- Olay, Pendik Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi.
- Tartışma, bilinmeyen bir nedenle erkek müşteri ile kadın kasiyer arasında poşet meselesi yüzünden çıktı.
- Müşteri, kasiyeri defalarca yumrukladı.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde, müşterinin kasiyeri saçından tutup başını kasaya vurduğu anlar yer aldı.
- Diğer müşteriler kavgayı güçlükle ayırmaya çalıştı.
- Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Geçtiğimiz gün İstanbul'da Pendik Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi üzerindeki bir zincir markette; iddiaya göre, bir erkek müşteri ve kadın kasiyer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle poşet tartışması çıktı.
ÖNERİLEN HABERLER
Bekçilerin yetkileri yenilendi! Artık üst ve araç ararken bunları yapamayacaklar
KADINI ART ARDA YUMRUKLADI
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, kasiyeri defalarca yumruklayarak darbetti. Markette bulunan diğer müşteriler tarafından kavga güçlükle ayrılmaya çalışılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
BAŞINI KASAYA VURMUŞ
Görüntülerde, öfkeli müşterinin kasiyeri saçından tuttuğu ve başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
