İstanbul'da bir zincir markette erkek müşteri, poşet tartışması yaşadığı kadın kasiyeri yumruklayarak darbetti. Adam, kadının kafasını kasaya vururken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da Pendik Sülüntepe Mahallesi Safa Caddesi üzerindeki bir zincir markette; iddiaya göre, bir erkek müşteri ve kadın kasiyer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle poşet tartışması çıktı.

KADINI ART ARDA YUMRUKLADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri, kasiyeri defalarca yumruklayarak darbetti. Markette bulunan diğer müşteriler tarafından kavga güçlükle ayrılmaya çalışılırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞINI KASAYA VURMUŞ

Görüntülerde, öfkeli müşterinin kasiyeri saçından tuttuğu ve başını kasaya vurduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

