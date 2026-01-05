Sahil Güvenlik, 2025’te fırtına, kaza ve düzensiz göç olaylarının gölgesinde denizlerde zamana karşı yarıştı. Bir yılda 8 bin 453 hayat kurtarıldı, 165 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yunanların geri ittiği düzensiz göçmenler başta olmak üzere denizlerde yaşanan binlerce olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri can kurtarmaya devam ediyor. “Mavi vatan”da fırtına, makine arızası, boğulma, kaza ve yangın gibi birçok olaya müdahale eden ekipler, 2025 yılında 8 bin 453 kişiyi kurtarırken, 165 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM Karlı günler için yeni tarih verildi! Türkiye yeniden beyaza bürünecek

Sahil Güvenlik Komutanlığının yıllara göre istatistiklerine bakıldığında, ekiplerin denizlerdeki yoğun mücadelesi dikkat çekiyor. 2020 yılında çeşitli olaylarda 12 bin 655 kişi kurtarılırken, 247 tekne güvenlik altına alındı, 158 kişi hayatını kaybetti.

2021’de 19 bin 812 kişi ve 174 tekne kurtarıldı, 144 kişinin öldüğü kayda geçti. 2022’de kurtarılan kişi sayısı 31 bin 587’ye yükselirken, 166 tekne güvenlik altına alındı, 157 kişinin cesedine ulaşıldı. 2023’te 24 bin 826 kişi ve 62 tekne kurtarıldı, 147 kişi denizlerde hayatını kaybetti. 2024’te ise 24 bin 448 kişi ile 158 tekne kurtarıldı, 190 kişinin öldüğü belirlendi.

DENİZDE YOĞUN MESAİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmalarıyla 2025 yılında toplam 8 bin 453 kişi kurtarıldı, 155 tekne güvenlik altına alındı. Yıl boyunca 165 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ocak ayında 1285 kişi ve 5 tekne kurtarılırken, 11 kişinin cesedi denizden çıkarıldı. Yaz aylarında deniz faaliyetlerinin artmasıyla haziranda 763 kişi ve 26 tekne kurtarıldı, 17 kişinin cesedine ulaşıldı. Temmuzda 1.131 kişi ile 25 teknenin güvenliği sağlanırken 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ağustosta 889 kişi ile 27 tekne kurtarıldı, 23 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Eylülde 1.115 kişi ve 11 tekne kurtarılırken, 19 kişinin cesedine ulaşıldı. Ekimde 844 kişi ve 14 tekne güvenlik altına

alındı, 25 kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Kasım ayında 638 kişi ve 8 tekne kurtarıldı, 7 kişinin cesedi bulundu. Aralıkta ise 416 kişi ve 6 tekne kurtarılırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca yıl boyunca ulaşımı kısıtlı noktalardan toplam 390 kişinin de tıbbi tahliyesi yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası