Meteoroloji’den 18 ile uyarı! ‘Akdeniz’ gidiyor, ‘Balkan’ geliyor
Meteoroloji ve AKOM uyarılarını peş peşe sıraladı. Bugünkü rapora göre 15 ilde sağanak, 3 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. AKOM, İstanbul’da Perşembe günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağını açıkladı. Sıcaklığın ise 10 derece altına düşmesi bekleniyor.
- Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
- 15 ilde sağanak yağış, 3 ilde ise karla karışık yağış uyarısı yapıldı.
- Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli yağış tahmini bulunuyor.
- Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise çığ uyarısı yapıldı.
- İstanbul'da Perşembe günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
- Genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu raporuna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Meteoroloji, 15 ili sağanak yağış, 3 ili ise karla karışık yağış için uyardı.
Meteoroloji’nin ardından bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. AKOM, İstanbul’da sağanak yağış için yakın bir tarihi işaret etti. İşte son uyarılar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü raporunda şu ifadelere yer verildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri için pus ve sis uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri için de çığ uyarısı yapıldı.
Sağanak yağış uyarısı yapılan iller;
|İl
|Açıklama
|Kocaeli
|Sabah saatlerinde hafif yağmur
|Adana
|Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Hatay
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Mersin
|Öğle saatlerinde sağanak
|Nevşehir
|Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
|Kastamonu
|Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak
|Amasya
|Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak
|Samsun
|Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak
|Tokat
|Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
|Trabzon
|Aralıklı yağmur ve sağanak
|Malatya
|Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
|Diyarbakır
|Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
|Gaziantep
|Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
|Siirt
|Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
|Şanlıurfa
|Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
HAVA SICAKLIĞI
Yeni rapora göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
|İl
|Açıklama
|Erzurum
|Karla karışık yağmur ve kar
|Kars
|Karla karışık yağmur ve kar
|Van
|Karla karışık yağmur, yüksek kesimler kar
AKOM GÜN VERDİ
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıda ise İstanbul’da Çarşamba gününe kadar yağış beklenmediği, Perşembe günü itibarıyla soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı belirtildi.
PERŞEMBE YAĞIŞ GELİYOR
AKOM açıklamasında şöyle denildi:
İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı sıcaklıkların 11-13°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemizde Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10°C altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.