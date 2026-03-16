Meteoroloji’den 18 ile uyarı! ‘Akdeniz’ gidiyor, ‘Balkan’ geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü raporunda şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Marmara ve Karadeniz'in iç kesimleri için pus ve sis uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri için de çığ uyarısı yapıldı.

Sağanak yağış uyarısı yapılan iller;

İl Açıklama Kocaeli Sabah saatlerinde hafif yağmur Adana Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak Hatay Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak Mersin Öğle saatlerinde sağanak Nevşehir Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Kastamonu Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak Amasya Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak Samsun Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak Tokat Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Trabzon Aralıklı yağmur ve sağanak Malatya Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Diyarbakır Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Gaziantep Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Siirt Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Şanlıurfa Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

HAVA SICAKLIĞI

Yeni rapora göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İl Açıklama Erzurum Karla karışık yağmur ve kar Kars Karla karışık yağmur ve kar Van Karla karışık yağmur, yüksek kesimler kar

AKOM GÜN VERDİ

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıda ise İstanbul’da Çarşamba gününe kadar yağış beklenmediği, Perşembe günü itibarıyla soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı belirtildi.

PERŞEMBE YAĞIŞ GELİYOR

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı sıcaklıkların 11-13°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü itibarıyla bölgemizde Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da 10°C altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

