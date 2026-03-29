Manisa'nın Selendi ilçesinde saygı duyulan isimlerden biri olarak hafızalara kazınan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski ilçe başkanlarından Mehmet Akıncı, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Selendi’de sanayi sitesinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Mehmet Akıncı, vatandaşların yardımıyla Selendi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Akıncı, Manisa’daki bir hastaneye sevk edildi. Dört çocuk babası doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bugüne kadar Selendi’de çeşitli görevlerde bulunan, ilçede saygı duyulan isimlerden biri olarak bilinen Akıncı’nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, Akıncı'nın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. Selendi Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazında Akıncı’nın yakınları derin üzüntü yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası