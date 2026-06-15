Ağrı'da yaşayan emekli imam Cemil Kotan, eşiyle birlikte 4-5 kovanla başladıkları arıcılıkta devlet desteğiyle 100'ün üzerinde kovana ulaştı. Bu yıl yaşanan arı kayıplarına rağmen üretime devam eden çift, sezon sonunda 2 ton bal elde etmeyi hedefliyor.

Ağrı'da emekli imam Cemil Kotan, emeklilik sonrası eşiyle birlikte arıcılık faaliyetlerine ağırlık verdi. Başlangıçta 4-5 kovanla yürüttükleri üretimi devlet desteğiyle aldıkları 40 kovanla büyüten çift, zamanla 100'den fazla kovana ulaştı. Bu yıl yaşanan arı kayıpları nedeniyle kovan sayısında düşüş yaşansa da üretime devam eden Kotan çifti, halen 100'ün üzerinde kovanla faaliyetlerini sürdürüyor.

HEDEF 2 TON ÜRETİM

Yağışların etkisiyle doğada yeterli nektar oluşmaması nedeniyle arılara destekleme amaçlı şerbet verilirken, nektar akışının başlamasına kadar bu uygulamanın devam edeceği belirtildi. Geçen yıl 1 tonun üzerinde bal üretimi gerçekleştiren çift, bu yıl uygun hava şartlarının sürmesi halinde üretimi 2 tona çıkarmayı hedefliyor.

Emekli imam arıcı oldu, devlet desteğiyle işini 25'e katladı! 4 kovanı vardı, şimdi hedefi 2 ton

"BEBEK GİBİ YETİŞTİRİYORUZ"

Arıcılığın sevgi ve emek gerektiren bir iş olduğunu belirten Cemil Kotan, "Arıcılık işi sevgi işidir. Seversen yaparsın, sevmezsen arıcılık yapamazsın. Biz de her sabah kalkıyoruz, sevgiyle arılarımızın içine geliyoruz. Arılarımızı kontrol ediyoruz, isteyene çıta veriyoruz, isteyene anasını kontrol ediyoruz. Yani bir bebek gibi ne istiyorsa hepsini tek tek yapıyoruz. Eşimle beraber yapıyoruz. Eşim de sağ olsun. Sizin huzurunuzda tekrar ona teşekkür ediyorum. O olmasaydı belki bu iş devam etmeyecekti." dedi.

Emekli imam arıcı oldu, devlet desteğiyle işini 25'e katladı! 4 kovanı vardı, şimdi hedefi 2 ton

"DAHA ÖNCEDEN AĞRI'DA ARICI OLDUĞU BİLİNMİYORDU"

Sabah gelip, akşam gittiklerini ifade eden Kotan, şunları kaydetti:

"Bize hem maddi olarak katkısı oluyor hem de doğayla iç içeyiz. Hayvanları seviyoruz, arıyı seviyoruz, doğayı seviyoruz. Bize devlet destekli 40 kovan geldiği için devlete ve sayın valilerimize teşekkür ediyoruz. Arıcılık olarak kimse Ağrı'da arıcının olduğunu bilmiyordu. Süleyman Elban Valimizle başladık ve devamında valilerimizle bu işi yürütüyoruz. Arıcıların güzel bir desteği var. Geliyoruz, oğul varsa takip ediyoruz. Oğul yoksa aç olanlar varsa açlık için şerbet veriyoruz. Yağmurlar çok olduğu için dışarıda nektar yok. Onun için yavruları şerbetle besliyoruz. Ta ki dışarıdan nektar gelene kadar. Bu da yaklaşık 15-20 gün daha sürecek gibi. Bundan önceki yıl 1 tonun üzerinde bal aldık. Rabbim nasip ederse bu sene hedefimiz 2 ton bal."

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