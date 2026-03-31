Adana'da iddiaya göre ehliyet sınavını kazanan ancak belgesi henüz sisteme düşmeyen sürücü, motosiklet kullanırken yakalandı. Polis ekipleri, motosiklet sahibi ve motosikleti süren şahsa toplam 220 bin TL trafik cezası kesti. Piyasa değeri 25 bin TL olan motosikletin 10 katı tutarındaki cezaya tepki gösteren şahıslar, cezayı ödeyecek güçlerinin olmadığını belirtti.

Adana'da 25 bin lira değerindeki motosikleti kullanan ehliyetsiz sürücüye 180 bin lira, motosikletin sahibine ise 40 bin lira cezai işlem uygulandı.

28 Mart günü Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Yahya Karaaslan ehliyet sınavı için Azat Poyraz'ı sınav alanına götürdü. Poyraz sınavı kazanıp ehliyet almayı hak etti. Sınav sonrası Karaaslan, belinden ameliyat olduğu için motosikleti kullanamayacağını söyleyip Poyraz'dan motosikleti kullanmasını istedi.

220 BİN LİRA CEZA YEDİ

Poyraz direksiyona geçerken bir süre sonra trafik polisi, motosikleti durdurdu. Polis, Poyraz'ın ehliyeti olmadığı için 180 bin lira cezai işlem uyguladı. Polis, Karaaslan'a ise motosikletini ehliyeti olmayan şahsa verdiği için 40 bin lira cezai işlem uyguladı. Motosiklet ise trafikten men edildi. Bunun üzerine Karaaslan, motosikletin değerinin 25 bin lira olduğunu, yazılan cezanın 220 bin lira olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

"MOTOSİKLETİ SATMAK İSTESEK 25 BİN LİRA EDER"

Karaaslan, 3 polisin kendilerini durdurduğunu belirterek, "Gören de diyecek Pablo Escobar'ı yakalamışlar. Bana 40 bin arkadaşıma da 180 bin lira ceza yazdılar. Cezalar çok ağır, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben, motoru verdiğim için 40 bin lira ceza yedim. Arkadaşıma da ehliyeti olmadığı için ceza yazıldı. Ceza yediğimiz günden bir gün sonra zaten ehliyetini aldı, sadece sisteme düşmemişti. Yani ehliyeti almadan bir gün önce ehliyetsizlikten ceza yemiş oldu. Motosikleti satmak istesek 25 bin lira eder. Neredeyse 10 katı ceza yazdılar. Cezayı yazdınız, bari motosikleti verin dedik, bir ay da motora men koydular. Motosikletin 10 katı ceza yazıldı; satsam da ödeyemem." dedi.

"ARKADAŞIMA İYİLİK YAPTIM, CEZA YEDİM"

Poyraz, "Arkadaşıma iyilik yaptım ve motoru ben kullandım. Ehliyetim olmadığı için 180 bin lira ceza yedim. Ehliyet sınavına girmiştim zaten, kazanmıştım ama sisteme düşmemişti. Şu an ehliyetim var. Ehliyetim yanımda olsaydı ceza yemeyecektim. Bu cezayı ödemeye kalksak yaklaşık 2 yıl çalışmamız gerekiyor. Bu cezayı ödeyecek gücümüz yok." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası