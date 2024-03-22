Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Diyarbakır'da ortaya çıktı, gören gözlerine inanamadı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan boynuzlu baykuş Diyarbakır'da ortaya çıktı. Bir ağacın üzerinde görüntülenen boynuzlu baykuş köy ahalisinde şaşkınlığa neden oldu.
Nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Çınar ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Elvendi köyünde ortaya çıktı.
Ağacın üzerinde görülen nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı. Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti.
Baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.
Düzenleyen: Seda Çakır - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı