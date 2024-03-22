Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Diyarbakır'da ortaya çıktı, gören gözlerine inanamadı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mart 2024 11:33 - Güncelleme: 22 Mart 2024 11:41 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan boynuzlu baykuş Diyarbakır'da ortaya çıktı. Bir ağacın üzerinde görüntülenen boynuzlu baykuş köy ahalisinde şaşkınlığa neden oldu.