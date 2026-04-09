Bahar mevsiminin gelmesine rağmen Kars’ta kar yağışı etkili oldu. Gece yarısı başlayan ve kısa sürede bastıran yoğun kar yağışı, sadece 5 dakika içinde cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar da kar nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından gelen yağış adeta kışı yeniden yaşattı.

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir 5 dakikada bembeyaz oldu

HAVA SICAKLIĞI -7 DERECE

Kars'ın merkezinde park halindeki araçların üzeri dakikalar içinde beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığı ise eksi 7 dereceye kadar geriledi. Vatandaşlar da bir anda kenti kaplayan beyaz örtü nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Baharın gelişi beklenirken kışın geri döndüğü kentte, kar yağışı aralıklarla sürüyor.

BÖLGEDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini öngördü. Yağışların, bölge genelinde (Ağrı, Iğdır ve Van hariç) kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don uyarısının yanında bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunduğu da bildirildi.

