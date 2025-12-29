Prof. Dr. Mahmut Açak, oğlunun düztabanlık probleminden yola çıkarak geliştirdiği “yüksekliği ayarlanabilir medikal tabanlığın” patentini aldı.

İlk etapta proje ve patent için üretim yapan Açak, ilerleyen zamanlarda seri üretimle düztabanlara fayda sağlamayı amaçlıyor.

Prof. Dr. Mahmut Açak “Oğlum için bir şeyler yapabileceğime kanaat getirdim. Mevcut tabanlıkları incelediğimde tüm tabanlıkların 18 milim yüksekliğinde olduğunu, ebatlarının numaraya göre farklılık gösterdiğini ancak yüksekliklerinin 18 milimin üstüne çıkmadığını gördüm” dedi.

Çocuğuna arkadan bakıldığında aşil tendonunun gözle görülür şekilde içe doğru eğik olduğu belirten Mahmut Açak “Çocuğumun ayağı yere 90 derece dik gelinceye kadar, aşil tendonunu orta bölümüne bir yükseltme yaptım. Çocuğumun bir ayağının 24 milimetrelik, diğerinin 28 milimetrelik bir tabanlığa ihtiyacı olduğunu gördüm. Buna uygun tabanlıklar yaptım. Çocuğum yürüyüş, koşu ve spor yaparken ağrı duymadı ve aşil tendonu açısında düzelme oldu” diye konuştu.

