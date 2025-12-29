Oğlu için geliştirdiği tabanlığın patentini aldı
Prof. Dr. Mahmut Açak, oğlunun düztabanlık probleminden yola çıkarak geliştirdiği “yüksekliği ayarlanabilir medikal tabanlığın” patentini aldı.
- Prof. Dr. Mahmut Açak, oğlunun düztabanlık sorunu için mevcut tabanlıkların yetersizliğini (maksimum 18 mm) tespit etti.
- Oğlunun ayaklarına özel olarak 24 mm ve 28 mm yüksekliğinde yeni tabanlıklar geliştirdi.
- Geliştirilen tabanlıklar sayesinde oğlunun ağrıları azaldı ve aşil tendon açısında düzelme sağlandı.
- Açak, bu özel tabanlıkları seri üreterek düztabanlık sorunu yaşayan diğer kişilere de fayda sağlamayı amaçlıyor.
İlk etapta proje ve patent için üretim yapan Açak, ilerleyen zamanlarda seri üretimle düztabanlara fayda sağlamayı amaçlıyor.
Prof. Dr. Mahmut Açak “Oğlum için bir şeyler yapabileceğime kanaat getirdim. Mevcut tabanlıkları incelediğimde tüm tabanlıkların 18 milim yüksekliğinde olduğunu, ebatlarının numaraya göre farklılık gösterdiğini ancak yüksekliklerinin 18 milimin üstüne çıkmadığını gördüm” dedi.
Çocuğuna arkadan bakıldığında aşil tendonunun gözle görülür şekilde içe doğru eğik olduğu belirten Mahmut Açak “Çocuğumun ayağı yere 90 derece dik gelinceye kadar, aşil tendonunu orta bölümüne bir yükseltme yaptım. Çocuğumun bir ayağının 24 milimetrelik, diğerinin 28 milimetrelik bir tabanlığa ihtiyacı olduğunu gördüm. Buna uygun tabanlıklar yaptım. Çocuğum yürüyüş, koşu ve spor yaparken ağrı duymadı ve aşil tendonu açısında düzelme oldu” diye konuştu.