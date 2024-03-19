Ördeği 'Pamuk' için adalet arıyor! Adliyeye gitti, suç duyurusunda bulundu

Kağıthane’de ‘Pamuk’ isimli ördeğinin bir taksici tarafından ezilerek öldürüldüğünü söyleyen Anahıt Khachatryan, adliyeye gelerek şikayetçi oldu. Gözyaşları içerisinde açıklama yapan Khachatryan, ‘’Maddi, manevi davacıyım. Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar, taksi şoförü o dakika telefon ile konuşuyordu’’ dedi.

İstanbul Kağıthane'de 10 Mart'ta 2 senedir sahiplendiği 'Pamuk' isimli pekin ördeğinin bir taksici tarafından ezilerek öldürüldüğünü belirten Anahıt Khachatryan şikayetçi oldu. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giden Khachatryan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ŞOFÖRDEN ÖRDEĞİNİ VETERİNERE GÖTÜRMESİNİ İSTEDİM"

Suç duyurusunun ardından ifade veren Khachatryan, "10 Mart 2024 tarihinde araçların girmesi yasak olan ve buna ilişkin tabela olan sokakta meşhur pekin ördeğimle birlikte yürüdüğüm sırada ticari taksi ördeğimi ezdi. Şoförden ördeğimi veterinere götürmesini istedim. Bana ‘ne istiyorsan yap, ben hiçbir yere götürmeyeceğim’ diyerek küfürlü şekilde hakaret etti" dedi.

Veterinere gittiğini ve ördeğin ameliyat edildiğini ancak ördeğin saat 03.00 sıralarında evde öldüğünü söyleyen Khachatryan, "Bu şekilde ördeğimi ezerek öldüren araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim. Şahsın tespit edilmesini talep ederim, bizim mahallede bulunan taksi durağında çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"O BİR CAN, BİZİM GİBİ BİR CAN''

Konuya ilişkin açıklama yapan Anahıt Khachatryan, Emrenistan uyruklu olduğunu ve 19 seneden beri Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Benim bir ördeğim var, ismi Pamuk. 2 senedir ona ben bakıyorum. Çocuğum gibi, onun annesi gibiyim. O gün akşamüzeriydi, bir dakikanın içinde taksi ona vurdu ve hayvan yerinden kıpırdamadı. Taksi şoförü zaten bizim binanın yanındaydı ama ters yönden girmiş, hayvana vurmuş" dedi.

"Telefonu açık elinde taksiden çıktı ve pişkin pişkin 'ne oldu, ben ne yaptım ki, ben hiçbir şey yapmadım, görmedim’ dedi" diyen Khachatryan, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese yalvarıyorum, ne olur bana yardımcı olun. Ben ona yalvardım, ‘ne olur bu hayvanı veterinere götürelim’ dedim. Bana ‘yok, ben hiçbir yere gitmeyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım, sen ne istiyorsan yap, benden uzak dur benim başıma bela olma’ dedi. O dakika kucağıma aldım ve veterinere koştum. Hayvana ameliyat yaptırdık fakat aynı gece saat 03.30'da hayvan öldü. Maddi, manevi davacıyım.

Ördek olsa, kedi olsa, köpek olsa, inek olsa da önemli değil. O bir can, bizim gibi bir can, ne olur yardımcı olun. O gün taksinin içindeki kameraya baksınlar. Yüzde yüz görecekler, taksi şoförü o dakika telefon ile konuşuyordu."