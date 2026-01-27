Osmanlıdan cumhuriyete uzanan süreçte Türkiye’de tabiatın korunması anlayışı kurumsal bir yapıya dönüştü. Bugün millî parklar, tabiat parkları, sulak alanlar ve yaban hayatı geliştirme sahalarıyla yüzlerce alan koruma altında tutuluyor.

Doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayan Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, “Yozgat Çamlığı Millî Parkı 1958 yılında ülkemizin ilk korunan alanı olarak ilan edildi. O günden bu yana yapılan çalışmalarla günümüz itibarıyla ülkemizde 50 millî park, 274 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı bulunuyor. Bunun yanında da 138 sulak alan ve 85 adet de yabani hayatı geliştirme sahası olmak üzere toplam 690 korunan alanımız var” dedi. Koruma altındaki alanların yüzölçümünün 3 milyon 468 bin 369 hektarı aştığını belirten Çokçetin, bunun Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 4,4’üne karşılık geldiğini kaydetti.

