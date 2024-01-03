Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Pamuk atıklarından üretiyor! Tek başına çalışıyor: Yıllık 1 milyon 400 bin TL kazanıyor

    Ispartalı genç girişimci, köyüne kurduğu 600 metrekarelik serada tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor. Ürettiği mantarların kilogramını 70-80 TL arasında satan genç girişimci, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı hedefliyor. Yıllık 1 milyon 400 bin lira kazanıyor.

    Pamuk atıklarından üretiyor! Tek başına çalışıyor: Yıllık 1 milyon 400 bin TL kazanıyor
    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ispartalı genç girişimci, köyüne kurduğu 600 metrekarelik serada tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor. Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris kasabasında yaşayan Mehmet Akif Akıncı, kasabada kurduğu 600 metrekarelik tesiste istiridye mantarı yetiştirerek pazarlıyor. İlkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerinde üretim yapan genç girişimci yıllık 20 ton mantar üretiyor. Kurduğu küçük tesislerde tek başına çalışarak mantarın üretim aşamasından ihracatına kadar özenle çalışan Mehmet Akif Akıncı, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı amaçlıyor.

    Pamuk atıklarından üretiyor! Tek başına çalışıyor: Yıllık 1 milyon 400 bin TL kazanıyor

    PAMUK ATIKLARINDAN ÜRETİYOR

    2016 yılında 5 tane çadırla üretime başladığını söyleyen Akıncı, "Pamuk atıklarından üretimi kendim yapıyorum. Sarıidris kasabasında kültür mantarının yanında çeşitlilik olsun diye istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriyorum. Ürettiğimiz ürünleri İstanbul ve Isparta’daki pazarlara gönderiyorum" dedi. Ürettiği mantarların kilogramını 70-80 TL arasında satan genç girişimci, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı hedefliyor.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Yaşam > Pamuk atıklarından üretiyor! Tek başına çalışıyor: Yıllık 1 milyon 400 bin TL kazanıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Quadrantid meteor yağmuru başlıyor - YaşamQuadrantid meteor yağmuru başlıyor1 yılda olgunlaşıyor: Kilosu 500 TL'den satılıyor - Yaşam1 yılda olgunlaşıyor: Kilosu 500 TL'den satılıyorSalça kaynatırken kazana düştü, ilk müdahaleyi eşi yaptı - YaşamSalça kaynatırken kazana düştü, ilk müdahaleyi eşi yaptıAcemi şoför virajı alamayınca büfeye daldı - YaşamAcemi şoför virajı alamayınca büfeye daldıSiirt'te hasadı yapılan Zivzik narının satışına başlandı - YaşamSiirt'te hasadı yapılan Zivzik narının satışına başlandı2023 yılında en çok aranan numara 153 - Yaşam2023 yılında en çok aranan numara 153Türkiye'de 2023 yılının kelimesi belli oldu - YaşamTürkiye'de 2023 yılının kelimesi belli olduTrabzon’da şaşırtan evlilik ilanı! Derin devlet ve cemaat detayı - YaşamTrabzon’da şaşırtan evlilik ilanı! Derin devlet ve cemaat detayıSon 53 yılın en sıcak kasım ayı! - YaşamSon 53 yılın en sıcak kasım ayı!Uzmanı yeni yılda motivasyonu artıracak öneriler paylaştı - YaşamUzmanı yeni yılda motivasyonu artıracak öneriler paylaştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...