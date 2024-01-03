Pamuk atıklarından üretiyor! Tek başına çalışıyor: Yıllık 1 milyon 400 bin TL kazanıyor

3 Ocak 2024 21:00 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 21:05

Ispartalı genç girişimci, köyüne kurduğu 600 metrekarelik serada tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor. Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris kasabasında yaşayan Mehmet Akif Akıncı, kasabada kurduğu 600 metrekarelik tesiste istiridye mantarı yetiştirerek pazarlıyor. İlkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerinde üretim yapan genç girişimci yıllık 20 ton mantar üretiyor. Kurduğu küçük tesislerde tek başına çalışarak mantarın üretim aşamasından ihracatına kadar özenle çalışan Mehmet Akif Akıncı, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı amaçlıyor.

PAMUK ATIKLARINDAN ÜRETİYOR

2016 yılında 5 tane çadırla üretime başladığını söyleyen Akıncı, "Pamuk atıklarından üretimi kendim yapıyorum. Sarıidris kasabasında kültür mantarının yanında çeşitlilik olsun diye istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriyorum. Ürettiğimiz ürünleri İstanbul ve Isparta’daki pazarlara gönderiyorum" dedi. Ürettiği mantarların kilogramını 70-80 TL arasında satan genç girişimci, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı hedefliyor.