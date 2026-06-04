Yozgat'ta ailesiyle gittiği pikniğin ardından rahatsızlanan 15 yaşındaki çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle sevk edildiği Ankara'da hayatını kaybetti. Cenaze, bulaş riskine karşı alınan özel önlemler eşliğinde toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Akkaya, ailesiyle gittiği piknik sonrası rahatsızlandı.

Ailesi yüksek ateş şikayetiyle Sorgun Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yatağında ölü bir kene bulununca KKKA şüphesi ile Ankara’ya sevk edilen Mehmet Akkaya, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

M.A’nın cenazesi, Akdağmadeni ilçesi şehir mezarlığında bulaş riskine karşı alınan tedbirlerle toprağa verildi.

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KENE TUTUNURSA NE YAPMALI?

Kene İç Anadolu, Karadeniz'in bazı bölgeleri ve Doğu Anadolu'da kene kaynaklı hastalıklar daha sık görülebilir. Piknik, kamp veya kırsal alan ziyaretlerinden sonra vücudun dikkatlice kontrol edilmesi önemlidir.

• Kene mümkün olan en kısa sürede çıkarılmalıdır.

• Kenenin üzerine kolonya, alkol, yağ, sigara basma gibi yöntemler uygulanmamalıdır.

• Çıkarma konusunda deneyimli değilseniz en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız daha güvenlidir.

• Kene çıkarıldıktan sonra tutunma bölgesi temizlenmelidir.

• Sonraki 10-14 gün boyunca ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı veya kanama belirtileri açısından takip yapılmalıdır.

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