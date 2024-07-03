Polisin bayrak hassasiyeti kamerada! Geri dönüp yerden aldı, 3 kez öptü

Konya'da polis memurunun güvenlik kameralarına yansıyan Türk bayrağı hassasiyeti izleyenlerin yüreğini ısıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, polis memurunun bir otelden çıkarken kapıda asılı Türk bayrağının yere düştüğü görülüyor.

3 KERE ÖPTÜ, GÖREVLİYE TESLİM ETTİ

Bayrağın düştüğünü fark eden polis memuru tekrar giriş kapısına yönelerek bayrağı yerden alıyor ve 3 defa öptükten sonra görevliye vererek tekrar yerine asılmasını sağlıyor.

Emniyet müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşkilatımızın şanlı bayrağımıza olan hassasiyetini bir kez daha gösteren mesai arkadaşımıza Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.