Polisin bayrak hassasiyeti kamerada! Geri dönüp yerden aldı, 3 kez öptü
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Konya'da bir polis memurunun yere düşen Türk bayrağını öperek yerine astırdığı anlar sosyal medyada yayınlandı, o anlar büyük beğeni topladı.
Konya'da polis memurunun güvenlik kameralarına yansıyan Türk bayrağı hassasiyeti izleyenlerin yüreğini ısıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, polis memurunun bir otelden çıkarken kapıda asılı Türk bayrağının yere düştüğü görülüyor.
3 KERE ÖPTÜ, GÖREVLİYE TESLİM ETTİ
Bayrağın düştüğünü fark eden polis memuru tekrar giriş kapısına yönelerek bayrağı yerden alıyor ve 3 defa öptükten sonra görevliye vererek tekrar yerine asılmasını sağlıyor.
Emniyet müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşkilatımızın şanlı bayrağımıza olan hassasiyetini bir kez daha gösteren mesai arkadaşımıza Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı