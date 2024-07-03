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Polisin bayrak hassasiyeti kamerada! Geri dönüp yerden aldı, 3 kez öptü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Konya, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'da bir polis memurunun yere düşen Türk bayrağını öperek yerine astırdığı anlar sosyal medyada yayınlandı, o anlar büyük beğeni topladı.

 

Konya'da polis memurunun güvenlik kameralarına yansıyan Türk bayrağı hassasiyeti izleyenlerin yüreğini ısıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, polis memurunun bir otelden çıkarken kapıda asılı Türk bayrağının yere düştüğü görülüyor.

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Bayrağın düştüğünü fark eden polis memuru tekrar giriş kapısına yönelerek bayrağı yerden alıyor ve 3 defa öptükten sonra görevliye vererek tekrar yerine asılmasını sağlıyor.

Emniyet müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşkilatımızın şanlı bayrağımıza olan hassasiyetini bir kez daha gösteren mesai arkadaşımıza Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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