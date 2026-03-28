Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketleme ve tüketiciyi bilgilendirme alanında kapsamlı düzenlemeler yaptı. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu güncellenerek yürürlüğe girdi. Toplu tüketim yerlerine yönelik düzenlemeye göre restoran, kafe ve yemekhane gibi işletmelerde sunulan gıdaların içeriği ve enerji (kalori) değeriyle ilgili bilgilerin tüketiciye sunulması mecburi hâle getirildi.

Bu bilgiler menü, pano, broşür, dijital ekran veya karekod aracılığıyla paylaşılabilecek. Karekod ile bilgilendirme yapılması durumunda işletmelerin ayrıca tüketiciyi bilgilendirmesi gerekecek, talep eden müşterilere ise bilgiler ayrıca sunulacak. Düzenlemeye uyum için işletmelere kademeli süre tanındı. Ulusal zincir işletmelerin 1 Temmuz tarihine kadar, aynı şehirde üç ve üzeri şubesi bulunan işletmelerin 31 Aralık tarihine kadar, diğer işletmelerin ise içerik bildirimi için 31 Aralık tarihine kadar, enerji bildirimi için ise 31 Aralık 2027’ye kadar uyum sağlaması gerekiyor.

VATANDAŞ NE TÜKETTİĞİNİ BİLECEK

Bir çorbacıda servis elemanı olarak çalışan Feride Özbek, “Çok yerinde ve doğru bir karar olmuş. Hatta geç kalınmış bir karar. Tüketicilerin ne tükettiklerini bilmeleri en doğal hakları” dedi. Bir restoranda çalışan Murat Deniz de “Müşteri için güzel bir uygulama. Artık ne yediklerini, ne içtiklerini, ne kadar kalori aldıklarını, yediklerinde alerjik bir şey olup olmadığını bilecekler” diye konuştu. Emine Yüzyılmaz isimli vatandaş ise “Hangi yağları kullanıyorlar, doğal ürünler mi, hibrit ürünler mi, bunu bilmek bizim için çok önemli. Yeni düzenlemeyle endişelerimiz giderilecektir sanıyorum” ifadesini kullandı. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler ‘Denetim Elinde’ uygulaması, ‘Alo 174 Gıda Hattı’ ve ‘WhatsApp’ ihbar hattı üzerinden bildirilebilecek.



