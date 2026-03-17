Ribat İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayı kapsamında yürüttüğü insani yardım çalışmaları çerçevesinde Gazze’de Kadir Gecesi’nde 50 bin kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirdi.

Gazze’nin farklı bölgelerinde kurulan iftar sofralarında 50 bin kişi aynı anda orucunu açtı. Günlük hayatın oldukça zor şartlar altında sürdüğü bölgede, bu tür organizasyonlar yalnızca bir yemek ikramı olmanın ötesine geçerek insanlar için önemli bir moral kaynağına dönüştü. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve aileler için kurulan sofralar, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Dernek, Ramazan ayı boyunca Gazze’de düzenli olarak sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye devam ediyor. Her gün binlerce kişiye ulaştırılan iftar yemeklerinin yanı sıra, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtıldı ve nakdi yardımlar yapılıyor. Temel ihtiyaçlara erişimin giderek zorlaştığı bölgede, yapılan bu yardımlar birçok ailenin günlük yaşamını sürdürebilmesi açısından önemli bir destek sağlıyor.

Ribat’tan Gazze’de 50 bin kişilik iftar

Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilen 50 bin kişilik iftar organizasyonu ise Ramazan ayı boyunca yapılan çalışmaların en kapsamlı adımlarından biri oldu. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden destek veren hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan organizasyonda, binlerce kişi aynı sofrada bir araya geldi. Bu buluşma, yalnızca iftar değil; aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik mesajı taşıyan büyük bir organizasyon olarak dikkat çekti.

Ribat’tan Gazze’de 50 bin kişilik iftar

Ribat İnsani Yardım Derneği’nin çalışmaları yalnızca Gazze ile sınırlı kalmadı. Ramazan ayı boyunca Afrika ve Asya’nın birçok farklı ülkesinde de benzer faaliyetler yürütüldü. Sudan, Somali, Çad, Etiyopya, Tanzanya, Nepal, Bangladeş, Afganistan ve Suriye gibi ülkelerde iftar sofraları kuruldu, ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ulaştırıldı ve nakdi destekler sağlandı. Bu çalışmalarla birlikte Ramazan’ın paylaşma ruhu geniş bir coğrafyada hissedildi.

Dernek yetkilileri, yürütülen tüm bu faaliyetlerin bağışçıların destekleri sayesinde hayata geçirildiğini belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti. Açıklamada ayrıca, özellikle kriz bölgelerinde yaşayan insanların unutulmaması gerektiği vurgulanırken, insani yardım çalışmalarının Ramazan sonrasında da devam edeceği ifade edildi.

Ribat’tan Gazze’de 50 bin kişilik iftar

Bu vesileyle herkesi empati bilincine ve sosyal dayanışmaya davet ederek; bağışlarla daha nice gönle erişip duaların alınabileceği dile getirildi. Bağışlarını yapmak isteyenler “ribatinsaniyardim.org” sitesi üzerinden yahut elden gerçekleştirilebilir.

Gazze’de Kadir Gecesi’nde kurulan 50 bin kişilik iftar sofrası, Ramazan’ın dayanışma, paylaşma ve kardeşlik ruhunu yansıtan en güçlü örneklerden biri olarak öne çıktı.

